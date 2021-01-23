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Tabutu gören polisi aradı! Ekipler harekete geçti

23.01.2021 00:37 | Son Güncelleme:
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Tabutu gören polisi aradı! Ekipler harekete geçti

Sivas’ta bir apartmanın önüne bırakılan boş tabut vatandaşları tedirgin ederken polis ekiplerini hareket geçirdi.

Edinilen bilgiye göre ilginç olay akşam saatlerinde 4 Eylül Mahallesi 1’inci Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın önünde tabutu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Vatandaşların panik içerisinde yaptığı ihbar polis ekiplerini ise harekete geçirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda tabutun boş olduğu anlaşıldı.
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Cenaze aracı şoförünün olay yerine gelmesi ile de olay aydınlandı. 4 Eylül Mahallesi'nde yaşayan cenaze aracı şoförünün acilen havaalanına gitmesi gerektiği bu yüzden de tabutu mecburi olarak kapısının önüne koyduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri derin bir nefes alırken tabut bulunduğu yerden kaldırıldı.
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Olay yerine gelen şoför ise, “Nöbetçi şofördüm. Bir yerden bir telefon geldi. Havaalanında cenaze var dediler. Araçta da iki cenaze olduğu için mecburen bu tabutu indirmem gerekti. Burası benim evimin bahçesi. Ben de hemen tabutu buraya indirdim direkt havaalanına geçtim. Cenazeyi aldım morga koydum. Geri geldim ki işte böyle şikayet etmişler’’ dedi. (İHA)

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