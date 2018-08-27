Afganistan'ın Tahor bölgesinde konuşlanan Taliban militanlarının açtığı ateş sonucu Tacikistan'ın sınırdaki Farhor ilçesinde 2 Tacik'in hayatını kaybettiği bildirildi.
Tacikistan'ın Asia-Plus haber sitesinde, emniyet güçlerine dayandırılan haberde, ülkenin Afganistan ile sınırını belirleyen Panj Irmağı yakınındaki Farhor ilçesinde 2 Tacik'in, Afganistan'ın Tahor bölgesine konuşlanan Taliban militanlarının açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Haberde, Panj Irmağı'nın karşı tarafında bulunan Taliban militanlarının dün öğleden sonra Farhor ilçesinde seyir halindeki otomobile ateş açtığı ve araçtaki 53 ve 50 yaşlarındaki iki ormancının öldüğü, 1'inin ise yaralandığı bilgisi yer aldı.
Tacikistan'ın Farhor ilçesi sınırındaki Afganistan'ın Ay Hanım kasabasının Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından geçen hafta Tacikistan hükümeti, "Kokul" sınır kapısını geçici olarak kapatmıştı.
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