HABER

Tacikistan'da GSYH 2018'de yüzde 7,3 arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 09:35 | Son Güncelleme

Tacikistan'da GSYH 2018'de yüzde 7,3 arttı

Tacikistan'da GSYH, geçen yıl yüzde 7,3 artarak 7,3 milyar dolar oldu.

Devlet İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, ülke GSYH'sinin 2018'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,3 artarak 68,8 milyar somon (7,3 milyar dolar) olduğu belirtilerek, söz konusu artışın, hükümetin daha önce öngördüğü büyüme beklentilerinden yüzde 0,3 daha yüksek olduğu kaydedildi.

Geçen yıl GSYH'de tarımın yüzde 18,7, sanayi sektörünün yüzde 17,3, ticaretin yüzde 14, taşımacılığın yüzde 10,8 ve inşaat sektörünün yüzde 9,7 paya sahip olduğu aktarılan açıklamada, ülkede enflasyonun ise yüzde 5,4 olarak gerçekleştiği bildirildi.

IMF, Tacikistan'da büyümenin geçen yıl yüzde 5, Asya Kalkınma Bankası ise yüzde 6 olmasını bekliyordu.

Tacikistan'da hükümet, büyümenin bu yıl yüzde 7 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyor.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Edirne'de çevreci öğrenciler, 'Eko Tim'i kurduEdirne'de çevreci öğrenciler, 'Eko Tim'i kurdu
Kadıköy'de trafoda çıkan yangın korku ve paniğe neden olduKadıköy'de trafoda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla(GSYİH) Tacikistan Tacikistan ekonomisi

En Çok Okunan Haberler

Feci kaza! Uzman çavuş ve ailesi hayatını kaybetti!

Feci kaza! Uzman çavuş ve ailesi hayatını kaybetti!

Suriyeli göçmen son anda kurtarıldı

Suriyeli göçmen son anda kurtarıldı

Beyaz'dan Hadise'ye olay itiraf! 'Bittim içim çekildi'

Beyaz'dan Hadise'ye olay itiraf! 'Bittim içim çekildi'

Süper Lig'de transfer bombası!

Süper Lig'de transfer bombası!

Meral Akşener'den dikkat çeken Binali Yıldırım açıklaması

Meral Akşener'den dikkat çeken Binali Yıldırım açıklaması

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Fatih'te can pazarı! Yangına ait görüntüler az önce geldi...

İstanbul Fatih'te can pazarı! Yangına ait görüntüler az önce geldi...

Kartal'da kovalamaca ölümle bitti

Kartal'da kovalamaca ölümle bitti

Yerinden kopan dev Türk bayrağı ekipleri seferber etti

Yerinden kopan dev Türk bayrağı ekipleri seferber etti

Savcı cinayet sanığı trans birey Derya için müebbet istedi

Korkunç gerçek ortaya çıktı, savcı müebbet istedi! Yer: Bursa...

Üniversite kütüphanesinde kedilere yuva oldu

Üniversite kütüphanesini kediler bastı

Kağıthane'de kaza! Dakikalarca kaldırılışını izledi

Kağıthane'de korkunç görüntü! Dakikalarca izledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.