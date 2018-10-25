Tacikistan'da Uluslararası Mevlana Sempozyumu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Uluslararası Mevlana Sempozyumu düzenlendi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Mevlana Sempozyumu'nda Türkiye ve Tacikistan ortak kültürünün değerlerinden Hazreti Mevlana anıldı.

Tacikistan Bilimler Akademisi ve Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü iş birliğinde gerçekleştirilen "Milletleri ve Medeniyetleri Buluşturan Mevlana" konulu sempozyuma Tacikistan Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Prof. Dr. Nizomiddin Zohidi, Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Ali Rifat Köksal'ın yanı sıra Türkiye, Tacikistan, Afganistan, İran ve Özbekistan'dan birçok bilim insanı katıldı.

Zohidi, her yıl Mevlana'nın doğum yıl dönümünün 30 Eylül'de Tacikistan'da kutlandığını, ölüm yıl dönümünün ise aralıkta Türkiye'de anılmasının bir gelenek haline geldiğini hatırlattı.

Mevlana'nın bugünkü Tacikistan topraklarında dünyaya geldiğini ve hayatının büyük bir kısmını Türkiye’de geçirdiğini vurgulayan Zohidi, Mevlana'nın iki ülke halkının dostluğunun simgesi ve manevi bağı olduğunu belirtti.