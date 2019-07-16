HABER

Tacikistan'ın elektrik ihracatı arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 09:49 | Son Güncelleme

Tacikistan, yılın ilk yarısında Özbekistan, Afganistan ve Kırgızistan'a 1 milyar 275 milyon kilovatsaat elektrik ihraç etti

Tacikistan, yılın ilk yarısında Özbekistan, Afganistan ve Kırgızistan'a yüzde 33,3 artışla toplam 1 milyar 275 milyon kilovatsaat elektrik ihraç etti.

Tacikistan Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Usmanali Usmanzade, ülkesinin yılın ilk yarısında komşu ülkelere sattığı elektrik enerjisi miktarını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,3 artırdığını bildirdi.

Yılın ilk yarısında Özbekistan, Afganistan ve Kırgızistan'a 1 milyar 275 milyon kilovatsaat elektrik ihraç edildiğini belirten Uzmanzade, ülkesinin bu dönemde yurt dışına elektrik satışlarından 24,3 milyon dolar gelir elde ettiğini dile getirdi.

Tacik makamlarına göre, yılın ilk yarısında ülkede geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 artışla 10,1 milyar kilovat saat elektrik enerjisi üretildi.

Geçen yıl komşusu Afganistan ve Özbekistan'a sattığı elektrikten 77 milyon dolar gelir elde eden Tacikistan, bu yıl söz konusu ülkelere toplam 3,2 milyar kilovat saat elektrik enerjisi ihraç etmeyi öngörüyor.

Tacikistan''ın geçen yılki elektrik üretimi yüzde 8,8 artışla 19,7 milyar kilovatsaate yükselmiş ve bu miktarın 2,4 milyar kilovatsaati ihraç edilmişti.

PARTNERÜnlü sunucu evleniyor!Ünlü sunucu evleniyor!
Bursa’da dehşetin sanığına 30 yıl hapis dahaBursa’da dehşetin sanığına 30 yıl hapis daha
Katı atıklar için elektronik ayrıştırma cihazı yaptılarKatı atıklar için elektronik ayrıştırma cihazı yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Tacikistan

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
600 kafesle caretta nöbetine başladılar

600 kafesle caretta nöbetine başladılar

Saat kulesi mescit minaresi olarak inşaa edilmiş

O kulenin yeni bir sırrı ortaya çıktı

Rus savaş ve askeri kurtarma gemileri Akdeniz'e iniyor

Rus savaş ve askeri kurtarma gemileri Akdeniz'e iniyor

Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü

Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü

Mersin'deki 'metil alkol' ölümünün ardından soruşturma başlatıldı

Mersin'deki ölümün ardından soruşturma başlatıldı

Kaçak ve sahte içki için 'Araştırma Önergesi'

Kaçak ve sahte içki için 'Araştırma Önergesi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.