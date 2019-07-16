Tacikistan'ın elektrik ihracatı arttı

Tacikistan, yılın ilk yarısında Özbekistan, Afganistan ve Kırgızistan'a yüzde 33,3 artışla toplam 1 milyar 275 milyon kilovatsaat elektrik ihraç etti.

Tacikistan Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Usmanali Usmanzade, ülkesinin yılın ilk yarısında komşu ülkelere sattığı elektrik enerjisi miktarını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,3 artırdığını bildirdi.

Yılın ilk yarısında Özbekistan, Afganistan ve Kırgızistan'a 1 milyar 275 milyon kilovatsaat elektrik ihraç edildiğini belirten Uzmanzade, ülkesinin bu dönemde yurt dışına elektrik satışlarından 24,3 milyon dolar gelir elde ettiğini dile getirdi.

Tacik makamlarına göre, yılın ilk yarısında ülkede geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 artışla 10,1 milyar kilovat saat elektrik enerjisi üretildi.

Geçen yıl komşusu Afganistan ve Özbekistan'a sattığı elektrikten 77 milyon dolar gelir elde eden Tacikistan, bu yıl söz konusu ülkelere toplam 3,2 milyar kilovat saat elektrik enerjisi ihraç etmeyi öngörüyor.

Tacikistan''ın geçen yılki elektrik üretimi yüzde 8,8 artışla 19,7 milyar kilovatsaate yükselmiş ve bu miktarın 2,4 milyar kilovatsaati ihraç edilmişti.

