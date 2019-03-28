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Taciz cinayeti sanıklarına hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 18:26 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de, kız arkadaşlarına tacizde bulunduğu iddiasıyla tartıştıkları Murat Alaağaç’ı (36) bıçaklayıp öldürdükleri iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Yaşar Tutar 15 yıl, Ozan Alır ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Taciz cinayeti sanıklarına hapis cezası

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de, kız arkadaşlarına tacizde bulunduğu iddiasıyla tartıştıkları Murat Alaağaç’ı (36) bıçaklayıp öldürdükleri iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Yaşar Tutar 15 yıl, Ozan Alır ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Geçen yıl Ekim ayında İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı üzerinde Yaşar Tutar (18) ve Ozan Alır (18), Murat Alaağaç ile kız arkadaşlarını taciz ettikleri iddiasıyla tartıştı. Çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan Alaağaç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Yaşar Tutar ve Ozan Alır, Asayiş Şubesi ekipleri tarafından saklandıkları evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden iki şüpheli tutuklanarak haklarında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldı.
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Yaşar Tutar ve Ozan Alır ile öldürülen Murat Alaağaç’ın yakınları katıldı. Sanıklardan Yaşar Tutar, pişman olduğunu belirterek, “Murat kız arkadaşımızı taciz etti. Bu nedenle tartışma yaşandı. Benim amacım öldürmek değildi, yaralamaktı. Zaten bıçağı kolu ile omzuna vurdum” dedi. Diğer tutuklu sanık Ozan Alır ise savunmasında, pişman olduğunu söyleyerek “Adalete sığınıyor, beraatimi ve tahliyemi istiyorum. Maktul yakınlarına baş sağlığı diliyorum” dedi. Mahkeme heyeti, haklarında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açılan sanıklardan Yaşar Tutar’a 15 yıl, Ozan Alır’ı ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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