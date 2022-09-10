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Taciz olayı Eminönü'nü ayağa kaldırdı! 'Bırakın ayağa kalkayım' diye yalvardı

10.09.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eminönü'nde meydana geldiği iddia edilen taciz olayında esnafın yere yatırdığı kişiye kadınlar tekme tokat saldırdı. Kadınlar kendilerini durdurmak isteyen vatandaşlara tepki gösterirken, şüpheli yerden kalkmak isteyince bu sefer de esnaf tarafından darp edildi. Görüntülerde, genç kızları taciz eden şahsın “Ben inşaatın olduğu yere gidiyordum. Böyle olmaz, bırakın ayağa kalkayım” dediği görüldü. Esnaf da, “Burada inşaat mı var?” diyerek cevap verdi.

Taciz olayı Eminönü'nü ayağa kaldırdı! 'Bırakın ayağa kalkayım' diye yalvardı

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Eminönü Tahtakale'de öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, iki genç kadın yolda yürürken bir kişi peşlerine takıldı. Şüpheli kişi, bir süre sonra genç kadınlara tacizde bulundu. Duruma tepki gösteren kadınlar bağırmaya başladı. Bağrışmaları duyan esnaf olaya müdahale ederek şüpheli kişiyi etkisiz hale getirip yere yatırdı.

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Esnafın polise teslim etmek için yerde tuttuğu sırada, kadınlar ise tacizciye tekme attı. Kadınlar kendilerini durdurmak isteyen vatandaşlara da tepki gösterdi. Şüpheli yerden kalkmak isteyince de bu sefer esnaf tarafından darp edildi.

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İNŞAATIN OLDUĞU YERE GİDİYORMUŞ

Yaşanan olay, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, genç kızları taciz eden şahsın “Ben inşaatın olduğu yere gidiyordum. Böyle olmaz, bırakın ayağa kalkayım” dediği görüldü. Esnaf da, “Burada inşaat mı var?” diyerek cevap verdi.

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(İHA)

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Eminönü
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