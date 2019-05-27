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Taciz sanığı öğretmene 45 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 14:25 | Son Güncelleme

ADANA'da, 10 yaşlarındaki 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan sınıf öğretmeni M.T., 45 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.

ADANA, (DHA) - ADANA'da, 10 yaşlarındaki 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan sınıf öğretmeni M.T., 45 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.
Sarıçam ilçesindeki okulda, 10 yaşlarındaki 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen sınıf öğretmeni M.T.'nin, Adana 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, önceki celse tahliye edilen sanık M.T. ve taraf avukatları katıldı. Savcı, esas hakkında mütalaasını tekrarlayarak, sanık M.T.'nin öğrencilerine yönelik cinsel istismardan cezalandırılıp, tutuklanmasını istedi. Suçlamaları kabul etmeyen M.T. ise iftiraya uğradığını iddia etti. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu 2 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 45 yıl hapis cezasına mahkum edilen M.T.'nin tutuklanmasına karar verdi. M.T., diğer kız öğrencisine yönelik cinsel istismar suçlamasından ise beraat etti. M.T., duruşma sonrası cezaevine götürüldü.

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