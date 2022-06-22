HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TAG otoyolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

TAG otoyolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

22.06.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda seyir halindeki bir otomobil TIR'ın altına girdi. Feci kazada bir kişi ölürken, ikisi ağır 7 kişi de yaralandı.

TAG otoyolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

Adana'dan Gaziantep istikametinde seyreden otomobil, Gaziantep Batı gişelerine 2 kilometre kala önünde seyreden TIR'ın altına girdi. Karpuzkaya Mahallesi yakınlarında meydana gelen feci kazada otomobil sürücüsü ölürken, her iki araçta bulunan 7 kişi de yaralandı.

Kazada araçta sıkışanlar, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması ile otomobilden çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere gönderildi. Polis ve jandarma ekipleri tarafından olay yerinde başka bir kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik tedbirleri alındı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anne yüreği... Cezaevine giden oğluna döner getirdiAnne yüreği... Cezaevine giden oğluna döner getirdi
Marmaris'te korkutan yangın... Bölgeden gelen görüntüler kahrettiMarmaris'te korkutan yangın... Bölgeden gelen görüntüler kahretti
Kılıçdaroğlu, Pınar Gültekin davasındaki karara isyan ettiKılıçdaroğlu, Pınar Gültekin davasındaki karara isyan etti
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzinde ilk indirim az da olsa geldi! Motorin fiyatları ise…

Benzinde ilk indirim az da olsa geldi! Motorin fiyatları ise…

Türkiye'de bir ilk! Hayata geçirildi

Türkiye'de bir ilk! Hayata geçirildi

Ülke şokta! Başbakan duyurdu: "Ekonomimiz tamamen çöktü"

Ülke şokta! Başbakan duyurdu: "Ekonomimiz tamamen çöktü"

Kirişci, orman yangınıyla ilgili son durumu açıkladı

Kirişci, orman yangınıyla ilgili son durumu açıkladı

Işıklardaki korkunç infazın yeni görüntüsü ortaya çıktı

Işıklardaki korkunç infazın yeni görüntüsü ortaya çıktı

Tapu memuru şüphelendi, milyonluk vurgun önlendi

Tapu memuru şüphelendi, milyonluk vurgun önlendi

İlginizi Çekebilir

Saç dökülmesinden sorumlu üç saç bakım alışkanlığı

Saç dökülmesinden sorumlu üç saç bakım alışkanlığı

Putin’e en yakın isme şok! Görevi: Nükleer bavulunu taşımaktı

Putin’e en yakın isme şok! Görevi: Nükleer bavulunu taşımaktı

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Çıplak eylemleriyle gündem olmuştu! “Ölümle tehdit ediliyorum”

Çıplak eylemleriyle gündem olmuştu! “Ölümle tehdit ediliyorum”

Hapishane mahkumu bir katille evlenmeye hazırlanıyor!

Hapishane mahkumu bir katille evlenmeye hazırlanıyor!

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.