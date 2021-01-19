Taha Akyol'dan MHP lideri Devlet Behçeli'ye yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KRT TV programcısı Avukat Afşin Hatipoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na yönelik saldırılardan partisinin sorumlu olduğu iddialarına tepki göstermişti. "Kıytırık bir yer edinmek için muhalefet edenler, mıymıntı bir çıkar için yalan söyleyenler MHP’yi suçlamak, suçlu göstermek gayesiyle diktikleri nifak fidesinin boy atmasını bekliyorlar" dedi. "Milliyetçi Hareket Partisi’nin sokakta işi yoktur" diyen Bahçeli, gazeteciler Elif Çakır, Taha Akyol ve Yıldıray Oğur'a da sert çıkmıştı.

BAHÇELİ: TAHA AKYOL MHP'Yİ İYİ BİLİR

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bahçeli, "Karar Gazetesi’nin kiralık köşe yazarları, mesela Elif Çakır, mesela Yıldıray Oğur, mesela Taha Akyol ve diğer köşesiz sözde yazarlar MHP’yi hafife almasınlar, MHP’ye kara çalmasınlar. Çünkü kazdıkları kuyuya çoktan düşmüşler, kızarmayan yüzleriyle yakayı ele vermişlerdir. Bilhassa Taha Akyol MHP’yi bilir, tavsiyem mezkur sipariş üzerine yazan isimlerle birlikte Serok Ahmet’e bizi acilen anlatmasıdır." ifadelerine yer vermişti.