Tahareti böyle almıyorsanız yanlış yapıyorsunuz! Sol el ile...

Tuvalet ihtiyacınızı giderdikten sonra bir tuvalet kağıdı ya da peçete yardımıyla özel bölgelerinizde kalan dışkı kalıntılarını temizlemelisiniz. Eğer bulunduğunuz yerde tuvalet kağıdı yok ise, bu kalıntıları daha sonra temizlemek şartıyla çıplak ellerinizle de alabilirsiniz.

Tuvalet adabı yalnızca İslam dininin gereklilikleri nedeniyle değil, sağlıklı bir beden için de dikkat edilmesi gereken bir unsur. Özünde "temiz olmak" anlamına gelen taharet aslında alınış şekli ile de bazı tavsiyelerde bulunur. Girdiğimiz tuvaleti nasıl temiz bir şekilde buluyorsak bizden sonra kullanacak kişiler için de aynen öyle temiz bırakmalıyız. Evde son derece dikkatli davrandığımız tuvalet temizliğinde genel kullanıma açık alanlarda da gereken hassasiyeti göstermeliyiz. Bu temizliğin aynısını vücudumuz için de uygulamamız gerek. Peki, taharet temizliğinin nasıl sağlanacağını tam manasıyla biliyor musunuz? Bilmeyenleriniz için yazımızda taharet nasıl alınmalı sorusunu cevaplıyoruz...

SOL EL İLE TAHARET ALIN

İslam dininin bir gerekliliği olarak taharetin sol el ile alınması tavsiye edilir. Fakat eğer sol elinizde taharet almanızı engelleyecek özel bir durum varsa tahareti sağ elinizle de alabilirsiniz.

DOĞRU YÖNE DOĞRU TEMİZLENİN

Erkek bedeni ve kadın bedeni fizyolojik olarak büyük farklılıklar taşır. Taharet alınırken de bu farklılıkların göz önünde bulundurulması çok önemli. Dışkı kalıntılarının yanlış noktalarla temas ettirilip idrar yollarında iltihap oluşumuna sebep olmamasına mutlaka dikkat edilmeli. Bu nedenle erkekler taharet alırken temizliklerini arkadan öne doğru, kadınlar ise önden arkaya doğru sağlamalı. Bu sayede cinsel organlarına dışkı kalıntıları bulaştırmamış olur ve idrar yollarına bakteri girişi önlenmiş olur.

SU KULLANIN

Tuvalet kağıdıyla yaptığınız temizliğin ardından son temizliği su ile sağlayın. O bölgenin ıslak kalması mantar ve döküntü gibi cilt hastalıklarının oluşumuna neden olabileceği için kalan ıslaklığı yine tuvalet kağıdı ile alabilirsiniz. Çünkü kurulanmak bölgede yer alan bakteri miktarını azaltacağı gibi kalıcılığını da minimuma indirir. Nemli bir ortam bakteri üremesi için idealdir. Bu nedenle o bölgenin nemli kalması sağlığınızı ciddi anlamda tehdit eder.

Eğer bulunduğunuz bölgede su yoksa ya da suya erişiminiz çok kısıtlıysa taş, kiremit benzeri bir maddeyle de taharet alabilirsiniz.

Tuvalet ihtiyacınızı giderip taharetinizi altıktan sonra ellerinizi mutlaka yıkayınn. Temizliğin tam anlamıyla sağlanabilmesi için sadece kendinizi değil başka insanları da düşünmelisiniz.



