HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Tahareti böyle almıyorsanız yanlış yapıyorsunuz! Sol el ile...

Tahareti böyle almıyorsanız yanlış yapıyorsunuz! Sol el ile...

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.07.2020 10:54 | Son Güncelleme

Temizlik, İslam dinin yapı taşlarından biriyken tuvalet ihtiyacı da insanoğlunun en doğal ihtiyaçlarından biri. Aslında beden temizliğini sağlamak anlamına gelen taharet, İslam dininin ön şartlarından biridir. Alınması son derece basit bir eylem olan taharet ile vücudunun tuvaletten sonra beklediği temizlik ihtiyacı giderilir. İşte bilmeyenler için taharet temizliği...

Tahareti böyle almıyorsanız yanlış yapıyorsunuz! Sol el ile...

Tuvalet adabı yalnızca İslam dininin gereklilikleri nedeniyle değil, sağlıklı bir beden için de dikkat edilmesi gereken bir unsur. Özünde "temiz olmak" anlamına gelen taharet aslında alınış şekli ile de bazı tavsiyelerde bulunur. Girdiğimiz tuvaleti nasıl temiz bir şekilde buluyorsak bizden sonra kullanacak kişiler için de aynen öyle temiz bırakmalıyız. Evde son derece dikkatli davrandığımız tuvalet temizliğinde genel kullanıma açık alanlarda da gereken hassasiyeti göstermeliyiz. Bu temizliğin aynısını vücudumuz için de uygulamamız gerek. Peki, taharet temizliğinin nasıl sağlanacağını tam manasıyla biliyor musunuz? Bilmeyenleriniz için yazımızda taharet nasıl alınmalı sorusunu cevaplıyoruz...

TUVALET KAĞIDI KULLANIN

Tuvalet ihtiyacınızı giderdikten sonra bir tuvalet kağıdı ya da peçete yardımıyla özel bölgelerinizde kalan dışkı kalıntılarını temizlemelisiniz. Eğer bulunduğunuz yerde tuvalet kağıdı yok ise, bu kalıntıları daha sonra temizlemek şartıyla çıplak ellerinizle de alabilirsiniz.

SOL EL İLE TAHARET ALIN

İslam dininin bir gerekliliği olarak taharetin sol el ile alınması tavsiye edilir. Fakat eğer sol elinizde taharet almanızı engelleyecek özel bir durum varsa tahareti sağ elinizle de alabilirsiniz.

DOĞRU YÖNE DOĞRU TEMİZLENİN

Erkek bedeni ve kadın bedeni fizyolojik olarak büyük farklılıklar taşır. Taharet alınırken de bu farklılıkların göz önünde bulundurulması çok önemli. Dışkı kalıntılarının yanlış noktalarla temas ettirilip idrar yollarında iltihap oluşumuna sebep olmamasına mutlaka dikkat edilmeli. Bu nedenle erkekler taharet alırken temizliklerini arkadan öne doğru, kadınlar ise önden arkaya doğru sağlamalı. Bu sayede cinsel organlarına dışkı kalıntıları bulaştırmamış olur ve idrar yollarına bakteri girişi önlenmiş olur.

SU KULLANIN

Tuvalet kağıdıyla yaptığınız temizliğin ardından son temizliği su ile sağlayın. O bölgenin ıslak kalması mantar ve döküntü gibi cilt hastalıklarının oluşumuna neden olabileceği için kalan ıslaklığı yine tuvalet kağıdı ile alabilirsiniz. Çünkü kurulanmak bölgede yer alan bakteri miktarını azaltacağı gibi kalıcılığını da minimuma indirir. Nemli bir ortam bakteri üremesi için idealdir. Bu nedenle o bölgenin nemli kalması sağlığınızı ciddi anlamda tehdit eder.

Eğer bulunduğunuz bölgede su yoksa ya da suya erişiminiz çok kısıtlıysa taş, kiremit benzeri bir maddeyle de taharet alabilirsiniz.

Tuvalet ihtiyacınızı giderip taharetinizi altıktan sonra ellerinizi mutlaka yıkayınn. Temizliğin tam anlamıyla sağlanabilmesi için sadece kendinizi değil başka insanları da düşünmelisiniz.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kilolu fotoğrafları olay olmuştu! Sevgilisiyle el ele görüntülendi Kilolu fotoğrafları olay olmuştu! Sevgilisiyle el ele görüntülendi
Dikkat! Bu belirtiler potasyum eksikliğini işaret ediyor! Halsizlik, kaslarda güçsüzlük...Dikkat! Bu belirtiler potasyum eksikliğini işaret ediyor! Halsizlik, kaslarda güçsüzlük...
Felç: Nedenleri, belirtileri, tedavisiFelç: Nedenleri, belirtileri, tedavisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Korkunç kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Tepki çeken Ayasofya sözleri: Camide fahişe olur mu?

Tepki çeken Ayasofya sözleri: Camide fahişe olur mu?

Yaralı halde 1 kilometre yürüdü

Yaralı halde 1 kilometre yürüdü

Sokak ortasındaki iğrenç olayda yeni gelişme!

Sokak ortasındaki iğrenç olayda yeni gelişme!

Süper Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu

Süper Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu

MasterChef Türkiye'de Acun Ilıcalı sürprizi! Yarışmacıyı öğrenince stüdyoya girdi

MasterChef Türkiye'de Acun Ilıcalı sürprizi! Yarışmacıyı öğrenince stüdyoya girdi

İlginizi Çekebilir

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzmanı uyardı: Tat duyusunda azalma varsa doktora başvurun

Uzmanı uyardı: Tat duyusunda azalma varsa doktora başvurun

Dikkat! Bu belirtiler potasyum eksikliğini işaret ediyor! Halsizlik, kaslarda güçsüzlük...

Dikkat! Bu belirtiler potasyum eksikliğini işaret ediyor! Halsizlik, kaslarda güçsüzlük...

Kulağınıza bu masajı yaptığınızda hayat çok daha güzel olacak! Faydaları saymakla bitmiyor...

Kulağınızdaki bu noktaya dokunun ve...

Korkutan gelişme: Virüs mutasyona uğradı

Korkutan gelişme: Virüs mutasyona uğradı

Mucizevi çamur, deri hastalıklarını iyileştiriyor

Deri hastalıklarını iyileştiriyor

Hollywood'un gözdesi badem göz estetetiği ile alakalı ilk kez duyacağınız detaylar...

Hollywood'un gözdesi badem göz estetetiği ile alakalı ilk kez duyacağınız detaylar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.