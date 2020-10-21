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  4. Tahir Elçi davası, reddi hakim talebinin görüşülmesi için ertelendi

Tahir Elçi davası, reddi hakim talebinin görüşülmesi için ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 16:05 | Son Güncelleme

Diyarbakır Barosu Başkanı iken Sur ilçesinde bulunan Dört Ayaklı Minare önünde çıkan çatışmada başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Tahir Elçi ve 2 polisin şehit olduğu olaya ilişkin ilk duruşma bugün başladı.

Diyarbakır Barosu Başkanı iken Sur ilçesinde bulunan Dört Ayaklı Minare önünde çıkan çatışmada başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Tahir Elçi ve 2 polisin şehit olduğu olaya ilişkin ilk duruşma bugün başladı. Duruşma, avukatların reddi hakim talebinin görüşülmesi için ertelendi.
Sur ilçesinde bulunan Dört Ayaklı Minare önünde yaklaşık 5 yıl önce çıkan çatışmada başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden dönemin Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi ve 2 polisin şehit olduğu olaya ilişkin 3’ü polis 4 kişinin yargılanmasına başlandı. Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan polisler SEGBİS yöntemi ile ifade verdi. Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi de duruşmaya stajyer avukat olarak katıldı.
Duruşmada müşteki avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme başkanı heyetin mi reddedildiğini yoksa mahkeme başkanının mı reddedildiğini sordu. Av. Mehmet Emin Aktar heyet üyelerinin tek tek her biri için ret talepleri olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti ret talebinin değerlendirilmesi için Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesine müzekkere yazılmasına ve taleple ilgili karar verilmesinin istenmesine karar verdi.
Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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