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Tahliye edilen bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 02:25 | Son Güncelleme

Tahliye edilen bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu İlçesinde yıkılma tehlikesi bulunduğu için tahliye edilen 3 katlı bina, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Şehitler Mahallesi Çiçek Sokak'ta yıkılma tehlikesi bulunduğu tespit edilerek tahliye kararı verilen 3 katlı binanın kolon ve duvarlarındaki çatlakların artması üzerine iş makineleri binanın bulunduğu adrese gönderildi.

Tehlike oluşturduğu için çevre güvenliği alınan bina Turgutlu Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vatandaşların mal ve can güvenlikleri açısından binanın boşaltıldığını ve gerekli tedbirlerin alınmasının ardından yıkımın belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonrasında bina tamamen yıkıldı.

- Olay

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde, Mehmet Bekiş ve ailesinin yaşadığı 3 katlı bina duvarlarında çatlaklar oluşması ve yan yatması nedeniyle tahliye edilmişti.

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