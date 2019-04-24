İran'da yerli ve yabancı 3 bin 200 yayınevinin katıldığı Tahran 32. Uluslararası Kitap Fuarı açıldı.

Tahran'daki İmam Humeyni Musallası'nda düzenlenen fuarın açılışı İran Kültür Bakanı Abbas Salihi tarafından gerçekleştirildi.

"Okumak başarmaktır" sloganıyla gerçekleştirilen fuarın bu yılki onur konuğu Çin Halk Cumhuriyeti oldu.

İran'dan 2 bin 400 ve farklı ülkelerden de 800 yayınevinin katıldığı belirtilen fuarda, yaklaşık 400 bin kitabın okuyucularla buluşacağı kaydedildi.

Tahran 32. Uluslararası Kitap Fuarı, 4 Mayıs'a kadar okuyucuların ziyaretine açık olacak.

