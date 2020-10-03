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Tahran’da koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor

DÜNYA HABERLERİ  | 03.10.2020 16:43 | Son Güncelleme

Tahran Valiliği, artan koronavirüs vakalarının ardından başkentte bir hafta boyunca kısıtlamaların uygulanacağını duyurdu.

Tahran’da koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor

Tahran Valiliği tarafından yapılan açıklamada, başkentte bir hafta sürecek koronavirüs kısıtlamalarının Pazartesi gününden itibaren uygulamaya konulacağını kaydedildi. Tahran Valiliği, koronavirüs kısıtlamaları kapsamında üniversiteler, okullar, özel kurs merkezleri, kütüphaneler, kuaför ve güzellik salonları, camiler, sinema ve tiyatro salonları ile eğlence merkezlerinin bir haftalığına kapalı olacağını duyurdu. İran Koronavirüs ile Mücadele Konseyi Tahran Sorumlusu Ali Rıza Zali, bugün Tahran valiliğinden koronavirüs kısıtlamalarını tekrar uygulanmasını istemişti. Zali, koronavirüs ile etkin mücadele edebilmek için Tahran’da kısıtlamalara ihtiyaçları olduğunu belirtmişti.

İHA

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