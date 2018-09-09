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Tahran'da Beluç kadınlarının el sanatları sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 19:18 | Son Güncelleme

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen ve ülkenin en yoksul bölgelerinden Sistan-Beluçistan eyaletindeki Beluç kadınlarının yaptığı yöresel kıyafetler, çömlekler, halılar ve iple işlenmiş yüzük, kolye ve küpelerin sergilendiği etkinlik vatandaşlardan ilgi gördü

İran'ın en yoksul bölgelerinden Sistan-Beluçistan eyaletinde zor şartlarda yaşayan Beluç kadınlarının el emeği göz nuru ürünleri başkent Tahran'da düzenlenen sergiyle tanıtıldı.

İşsizlik, kuraklık, olumsuz yaşam koşulları, yetersiz eğitim ve hava kirliliği nedeniyle İran'ın en mahrum ve geri kalmış bölgesi olarak bilinen Sistan-Beluçistan'da yaşayan kadınlar, evin gelirine katkı yapmak amacıyla el sanatları üretiyor.

İran'ın başkenti Tahran'da "Benim İran'ım" sivil toplum kuruluşu tarafından Beluçça başarılı kadınlar anlamında gelen "Banuk" adıyla düzenlenen sergiye vatandaşlar ilgi gösterdi.

Sergide Sistan-Beluçistan bölgesinde özgü yöresel kıyafetler, testiler, çömlek bardaklar ve küpler, hasır çantalar ve sepetler, iple işlenmiş yüzükler, kolyeler ve küpeler, ince işlenmiş yastık kılıfları ile bölgeye has halılar vatandaşların beğenisine sunuldu.

Sergideki her ürünün üzerinde sanatkarının künyesi ve hayatıyla ilgili kısa bilgi yer aldı.

Sistan-Beluçistan üzerine yaptığı çalışmalarla sosyal medyada büyük ilgi gören etkinliğin organizatörü Nevid Burhan Zihi, AA muhabirine, sergiyi bölgenin örf ve adetlerini tanıtmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Zihi, Beluçistan'da yaşayan halkın fakirlik sınırının çok altında olduğunu ve birçok köylünün İran devletinin petrol satışından elde edilen gelirden kişi başı verdiği 45 bin tümen (3 dolar) ile geçimini sağlamak zorunda kaldığını belirterek, "Bu nedenle kendi imkanlarımızla el sanatları atölyesi kurduk ve burada çalışan 200 kadın evin gelirine katkı sunmaya çalışıyor." dedi.

Tahran halkının sergiye gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade eden Zihi, etkinliğe gelenlerin Sistan-Beluçistan'ı ziyaret etmek ve oradaki yaşam şartları ile kültürü daha yakından görmek istediklerini anlattı.

Sergiye Sistan-Beluçistan eyaletinin Çabahar kentine bağlı Seyd Bar Cedgal köyünden yaptığı ürünlerle sergiye katılan lise öğrencisi Sara Mihan Dost da yaşadıkların yerin şartlarının çok ağır olduğunu ancak tüm zorluklara rağmen kültürlerini ve örf-adetlerini yaşatmak istediklerini dile getirdi.

Yaşadıkları yerde ilkel şartlarda okuduklarını, okullarının da derme çatma yöntemlerle yapıldığına dikkati çeken Dost, el sanatları ve sergilerden elde edilen gelirle eğitim için uygun mekanlar inşa etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

- Sistan-Beluçistan eyaleti

Ülkenin güneydoğu ucunda bulunan eyalet Afganistan ve Pakistan sınırında yer alıyor. Sistan-Beluçistan, İran'ın toprak büyüklüğü bakımından en büyük eyaleti konumunda. İran'da kuraklık, susuzluk, hava kirliliği, işsizlik, geri kalmışlık, sağlık ve güvenlikle ilgili sorunların en fazla yaşandığı yer olarak bilinen Sistan-Beluçistan'da istatistiklere göre 100 binden fazla uyuşturucu bağımlısı bulunuyor ve bu sayı her geçen gün daha da artıyor.

İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, yaptığı açıklamalarda, Sistan ve Beluçistan eyaletinin merkezi Zahedan şehrine on dakika mesafede ikamet eden 250 bin civarındaki İranlının yüzyıl öncesinden kalma koşullarda yaşadığını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
el sanatları sergisi İRAN Sistan-Beluçistan Tahran

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