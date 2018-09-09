Tahran'da Beluç kadınlarının el sanatları sergisi

Sergideki her ürünün üzerinde sanatkarının künyesi ve hayatıyla ilgili kısa bilgi yer aldı.

Sergide Sistan-Beluçistan bölgesinde özgü yöresel kıyafetler, testiler, çömlek bardaklar ve küpler, hasır çantalar ve sepetler, iple işlenmiş yüzükler, kolyeler ve küpeler, ince işlenmiş yastık kılıfları ile bölgeye has halılar vatandaşların beğenisine sunuldu.

İşsizlik, kuraklık, olumsuz yaşam koşulları, yetersiz eğitim ve hava kirliliği nedeniyle İran'ın en mahrum ve geri kalmış bölgesi olarak bilinen Sistan-Beluçistan'da yaşayan kadınlar, evin gelirine katkı yapmak amacıyla el sanatları üretiyor.

Zihi, Beluçistan'da yaşayan halkın fakirlik sınırının çok altında olduğunu ve birçok köylünün İran devletinin petrol satışından elde edilen gelirden kişi başı verdiği 45 bin tümen (3 dolar) ile geçimini sağlamak zorunda kaldığını belirterek, "Bu nedenle kendi imkanlarımızla el sanatları atölyesi kurduk ve burada çalışan 200 kadın evin gelirine katkı sunmaya çalışıyor." dedi.

Tahran halkının sergiye gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade eden Zihi, etkinliğe gelenlerin Sistan-Beluçistan'ı ziyaret etmek ve oradaki yaşam şartları ile kültürü daha yakından görmek istediklerini anlattı.

Sergiye Sistan-Beluçistan eyaletinin Çabahar kentine bağlı Seyd Bar Cedgal köyünden yaptığı ürünlerle sergiye katılan lise öğrencisi Sara Mihan Dost da yaşadıkların yerin şartlarının çok ağır olduğunu ancak tüm zorluklara rağmen kültürlerini ve örf-adetlerini yaşatmak istediklerini dile getirdi.

Yaşadıkları yerde ilkel şartlarda okuduklarını, okullarının da derme çatma yöntemlerle yapıldığına dikkati çeken Dost, el sanatları ve sergilerden elde edilen gelirle eğitim için uygun mekanlar inşa etmeyi hedeflediklerini kaydetti.