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Tahran'da Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru toplantısı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 13:59 | Son Güncelleme

İran'ın başkenti Tahran'daki Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru toplantısına Türkiye'nin de aralarında olduğu 12 ülkeden temsilciler katılıyor

Hindistan'ı İran ve Azerbaycan üzerinden Rusya'ya bağlamayı ve bölge ülkeleri arasındaki ticareti geliştirmeyi hedefleyen Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru toplantısı 12 ülkeden yetkililerin katılımıyla Tahran'da başladı.

İran'ın başkenti Tahran'daki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye, İran, Rusya, Tacikistan, Ermenistan, Azerbaycan, Hindistan, Suriye, Belarus, Bulgaristan, Umman ve Kazakistan'dan temsilciler katılıyor. İki gün sürecek toplantıda koridorun geliştirilmesi imkanları değerlendirilecek.

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, toplantıda yaptığı konuşmada, projeye dahil olan tüm ülkelerin kapasitelerini artırmak için demir yolu ve diğer alanlarda altyapılarını oluşturduklarını ifade etti.

AA muhabirine konuşan İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Şehram Ademnejad da koridorun sürekli geliştiğini ve düzenledikleri toplantıda da projeye taraf ülkelerle kapasitenin nasıl artırılabileceğini görüştüklerini söyledi.

Projeye dahil olan ülkelerin koridor için özellikle demir yolu altyapılarını geliştirdiğini aktaran Ademnejad, Türkiye'nin de bu projenin önemli bir ortağı olduğunu belirterek, "Türkiye ile taşımacılık konusunda sürekli bir iş birliğimiz var. Bu çerçevede Türkiye ile hava, kara ve demir yolu taşımacılığındaki ilişkilerimizi geliştirmeye hazırız." dedi.

- Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru

Rusya, İran ve Hindistan'ın 2000 yılında üzerinde anlaştığı, daha sonra Belarus, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın da belli aşamalarına katıldığı Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru projesi; kara, deniz ve tren yolu güzergahlarından oluşan 7 bin 200 kilometrelik bir ağa sahip bulunuyor.

Hindistan'ı İran ve Azerbaycan üzerinden Rusya'ya bağlayacak projeyle Rusya, İran, Orta Asya ve Hindistan arasındaki ticari iş birliğinin artırılması hedefleniyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 25 Aralık 2018'de yaptığı açıklamada, Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru projesinin tam olarak faaliyete geçmesiyle Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun Azerbaycan, Rusya, Karadeniz ile Doğu ve Kuzey Avrupa'ya bağlanacağını söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Kuze-Güney koridoru Tahran

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