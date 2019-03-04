Tahran'da Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru toplantısı başladı

Hindistan'ı İran ve Azerbaycan üzerinden Rusya'ya bağlamayı ve bölge ülkeleri arasındaki ticareti geliştirmeyi hedefleyen Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru toplantısı 12 ülkeden yetkililerin katılımıyla Tahran'da başladı.

İran'ın başkenti Tahran'daki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye, İran, Rusya, Tacikistan, Ermenistan, Azerbaycan, Hindistan, Suriye, Belarus, Bulgaristan, Umman ve Kazakistan'dan temsilciler katılıyor. İki gün sürecek toplantıda koridorun geliştirilmesi imkanları değerlendirilecek.

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, toplantıda yaptığı konuşmada, projeye dahil olan tüm ülkelerin kapasitelerini artırmak için demir yolu ve diğer alanlarda altyapılarını oluşturduklarını ifade etti.

AA muhabirine konuşan İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Şehram Ademnejad da koridorun sürekli geliştiğini ve düzenledikleri toplantıda da projeye taraf ülkelerle kapasitenin nasıl artırılabileceğini görüştüklerini söyledi.

Projeye dahil olan ülkelerin koridor için özellikle demir yolu altyapılarını geliştirdiğini aktaran Ademnejad, Türkiye'nin de bu projenin önemli bir ortağı olduğunu belirterek, "Türkiye ile taşımacılık konusunda sürekli bir iş birliğimiz var. Bu çerçevede Türkiye ile hava, kara ve demir yolu taşımacılığındaki ilişkilerimizi geliştirmeye hazırız." dedi.