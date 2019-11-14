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Tahran'daki Mevlid-i Nebi etkinliğine Türklerden yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 23:55 | Son Güncelleme

Tahran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle Tahran'da etkinlik düzenlendi

Tahran'daki Mevlid-i Nebi etkinliğine Türklerden yoğun ilgi

İran'ın başkenti Tahran'da "Mevlid-i Nebi Haftası" çerçevesinde gerçekleştirilen programa Türk vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ün katılımıyla Tahran Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte, Diyanet İşleri Başkanlığının görevlendirdiği hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Tahran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mecit Can, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinin Mevlid-i Nebi Haftası kutlamaları için Türkiye ve yurt dışında görevlendirildiğini belirtti.

Can, Çorum Ulu Cami İmamı Hasan Çakmak ve İmam Hatip Tayyip Hoş'un da Tahran'a gelerek buradaki Türk vatandaşlarına Kur'an-ı Kerim ziyafeti sunduğunu söyledi.

Tahran'da göreve başladığından bu yana ne tür etkinliklerin yapılabileceğiyle ilgili kafa yorduğunu anlatan Can, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da onayıyla bu sene gönderilen iki hafız sayesinde Mevlid-i Nebi haftasını ihya ettiklerini kaydetti.

Bu yılki programı kısıtlı katılımcıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Can, gelecek yıl İranlı yetkililerin ve vatandaşların da davet edileceği daha geniş kapsamlı bir etkinlik düzenlemeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Tahran'daki Mevlid-i Nebi etkinliğine Türklerden yoğun ilgi<br />

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Mecit Can Tahran

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