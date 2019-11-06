Tahrir Meydanı'nın gönüllü berberleri yoğun ilgi görüyor

AA muhabirine konuşan Ekrem Miyahi, Vasıt vilayetinden geldiğini belirterek, "Gösteriler başlayınca dükkanımı kapatıp buraya geldim. Geceyi burada geçiren göstericiler var. Tıraş için evine kadar gitmesinler diye burada onların hizmetindeyim." dedi.

Bağdat'ın yanı sıra farklı kentlerdeki dükkanlarını kapatarak Tahrir Meydanı'na gelen genç berberler, geceyi burada geçiren insanların saç ve sakallarını kesiyor. Gece geç saatlere kadar çalışan seyyar berberler, birkaç saat uykuyla ayakta duruyor.

Bağdat'ın merkezinde yer alan ve gösterilerin sembolü olarak bilinen Tahrir Meydanı, günlerdir protestoculara hizmet veren gönüllü seyyar berberleri konuk ediyor.

Medinet'ül Sadr bölgesindeki iş yerini kapatarak Tahrir Meydan'na gelen 18 yaşındaki Mukteda Mehdi ise gönüllü olarak her gün saat 12.00'den 20.00'ye kadar göstericilerin saç ve sakallarını kestiğini söyledi.

"Siyasetçiler, halkı böldü ama biz tüm hiç kimseyi ayırt etmeden her kesimden gelenlere hizmet veriyoruz." diyen Mehdi, "Bundan da hem biz hem de ailemiz son derece mutluluk duyuyor." ifadesini kullandı.

Tahrir Meydanı'na bir hafta önce gelen ve genç berberlerde tıraş olan Hani İyad da "Musul'dan Bağdat'a gelerek, gösterilere katılıyorum. Vatan istiyoruz. Hükümetin kendini feshetmesini istiyoruz. Ne hükümeti ne de parlamentoyu istiyoruz. Siyasi rejime bundan sonra kararı halk vermeli." diye konuştu.

İyad, gönüllü berberlere ilişkin de "Bu berberler, buradakilere etnik ve mezhepsel aidiyetini gözetmeksizin büyük bir hizmet sunuyor. Bu gösteriler Irak halkını birleştirdi ve mezhepçiliğin canına okudu. Buradaki berberler de buna büyük katkı sunuyor." dedi.

