Tahta kaşığın içinden çıkanlara şok olacaksınız! Tahta kaşığı temizlemenin yolu çok basit

Yemekleri yaparken daha sağlıklı bir tercih olarak bilinen tahta kaşıklar sıklıkla kullanılıyor. Tahta kaşıkların bulaşık makinesinde yıkanmasının deterjanları içine hapsederek sağlığı tehlikeye attığı belirtiliyor. Profesyonel şefler tahta kaşıkların doğru yıkanmadığını ve evde yapacağınız kolay bir yöntemle tüm tahta kaşıklarınızı daha hijyenik yapabileceğinizi paylaştı.

TAHTA KAŞIKLARI TAMAMEN TEMİZLEMEK İÇİN

Son günlerde tahta kaşık temizliği sirke karbonat ikilisi ile yapılmaktadır. Siz de sirke ve karbonat kullanarak tahta kaşıklarınızı kirden arındırmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Temizleyeceğiniz tüm tahta kaşık ve gereçleri büyük bir tencere içine alın.

Bir paket karbonatı tencere içine dökün.

2 yemek kaşığı sirke ilave edin.

Tüm malzemelerin üzerini geçecek şekilde kaynar su ekleyin ve kaynamaya bırakın.

Yaklaşık 15 dakika kadar kaynadıktan sonra tahta kaşıkların içinde hapsolan kirlerin suya karıştığını görebilirsiniz.

Temizlenen tahta kaşıklarınızı soğuk sudan geçirin ve kurumaya alın.

Bu uygulamayı her ay deneyebilirsiniz.

TAHTA KAŞIKLAR NEDEN BU KADAR KİRLENİR?

Uzmanlara göre tahta kaşıklar, plastik veya metal alternatiflerine göre daha gözeneklidir. "Sonuç olarak, nemi veya sıvıyı tutma olasılıkları daha yüksektir. Nemli yüzeylerde çok çeşitli patojenler geliştikçe, bu onların bakteriler için bir sığınak haline gelmesine neden olabilir. Ahşabın zamanla çatlama olasılığı daha yüksektir, bu da yiyecek parçalarının ve kirin kaşığın kendisinde sıkışmasına neden olur."

