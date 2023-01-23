Tahta kaşığın içinden çıkanlara şok olacaksınız! Tahta kaşığı temizlemenin yolu çok basit

Yemekleri yaparken daha sağlıklı bir tercih olarak bilinen tahta kaşıklar sıklıkla kullanılıyor. Tahta kaşıkların bulaşık makinesinde yıkanmasının deterjanları içine hapsederek sağlığı tehlikeye attığı belirtiliyor. Profesyonel şefler tahta kaşıkların doğru yıkanmadığını ve evde yapacağınız kolay bir yöntemle tüm tahta kaşıklarınızı daha hijyenik yapabileceğinizi paylaştı.
Son günlerde tahta kaşık temizliği sirke karbonat ikilisi ile yapılmaktadır. Siz de sirke ve karbonat kullanarak tahta kaşıklarınızı kirden arındırmak için şu adımları izleyebilirsiniz:
Uzmanlara göre tahta kaşıklar, plastik veya metal alternatiflerine göre daha gözeneklidir. "Sonuç olarak, nemi veya sıvıyı tutma olasılıkları daha yüksektir. Nemli yüzeylerde çok çeşitli patojenler geliştikçe, bu onların bakteriler için bir sığınak haline gelmesine neden olabilir. Ahşabın zamanla çatlama olasılığı daha yüksektir, bu da yiyecek parçalarının ve kirin kaşığın kendisinde sıkışmasına neden olur."