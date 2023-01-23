KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Tahta kaşığın içinden çıkanlara şok olacaksınız! Tahta kaşığı temizlemenin yolu çok basit

Tahta kaşığın içinden çıkanlara şok olacaksınız! Tahta kaşığı temizlemenin yolu çok basit

23.01.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek yapmak her ne kadar zevkli olsa da kullandığımız malzemeleri yıkamak bir o kadar can sıkıcı olabiliyor. Sık sık kullandığımız tahta kaşıkların bulaşık makinesinde yıkanmaması gerekiyor. Ancak elde yıkanan tahta kaşıkların temizliği tam anlamıyla sağlanmıyor. Tahta kaşığın içinden çıkanlar mide bulandırıyor.

Tahta kaşığın içinden çıkanlara şok olacaksınız! Tahta kaşığı temizlemenin yolu çok basit

Yemekleri yaparken daha sağlıklı bir tercih olarak bilinen tahta kaşıklar sıklıkla kullanılıyor. Tahta kaşıkların bulaşık makinesinde yıkanmasının deterjanları içine hapsederek sağlığı tehlikeye attığı belirtiliyor. Profesyonel şefler tahta kaşıkların doğru yıkanmadığını ve evde yapacağınız kolay bir yöntemle tüm tahta kaşıklarınızı daha hijyenik yapabileceğinizi paylaştı.

TAHTA KAŞIKLARI TAMAMEN TEMİZLEMEK İÇİN

Ekran görüntüsü 2023-01-23 150556

Son günlerde tahta kaşık temizliği sirke karbonat ikilisi ile yapılmaktadır. Siz de sirke ve karbonat kullanarak tahta kaşıklarınızı kirden arındırmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

  • Temizleyeceğiniz tüm tahta kaşık ve gereçleri büyük bir tencere içine alın.
  • Bir paket karbonatı tencere içine dökün.
  • 2 yemek kaşığı sirke ilave edin.
  • Tüm malzemelerin üzerini geçecek şekilde kaynar su ekleyin ve kaynamaya bırakın.
  • Yaklaşık 15 dakika kadar kaynadıktan sonra tahta kaşıkların içinde hapsolan kirlerin suya karıştığını görebilirsiniz.
  • Temizlenen tahta kaşıklarınızı soğuk sudan geçirin ve kurumaya alın.
  • Bu uygulamayı her ay deneyebilirsiniz.

TAHTA KAŞIKLAR NEDEN BU KADAR KİRLENİR?

Ekran görüntüsü 2023-01-23 150327

Uzmanlara göre tahta kaşıklar, plastik veya metal alternatiflerine göre daha gözeneklidir. "Sonuç olarak, nemi veya sıvıyı tutma olasılıkları daha yüksektir. Nemli yüzeylerde çok çeşitli patojenler geliştikçe, bu onların bakteriler için bir sığınak haline gelmesine neden olabilir. Ahşabın zamanla çatlama olasılığı daha yüksektir, bu da yiyecek parçalarının ve kirin kaşığın kendisinde sıkışmasına neden olur."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçek yaşı tahmin edilemiyor! 30 yaş genç gösteriyorGerçek yaşı tahmin edilemiyor! 30 yaş genç gösteriyor
Yaşlılık etkilerini silip atacak! Brezilyalı kadınların güzellik sırrıYaşlılık etkilerini silip atacak! Brezilyalı kadınların güzellik sırrı
Tesisatçıların herkesten sakladığı lavabo açma yöntemiTesisatçıların herkesten sakladığı lavabo açma yöntemi
Anahtar Kelimeler:
karbonat sirke temizlik tahta taht

En Çok Okunan Haberler

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Survivor'da yaprak dökümü! 2 ünlü isim birden yarışmadan ayrıldı

Survivor'da yaprak dökümü! 2 ünlü isim birden yarışmadan ayrıldı

Transparan sütyeniyle galada resmen rol çaldı!

Transparan sütyeniyle galada resmen rol çaldı!

İstenmeyen tüylerden kurtaran doğal çözümler! Mutfağa koşun

İstenmeyen tüylerden kurtaran doğal çözümler! Mutfağa koşun

Gerçek yaşı tahmin edilemiyor! 30 yaş genç gösteriyor

Gerçek yaşı tahmin edilemiyor! 30 yaş genç gösteriyor

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.