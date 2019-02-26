TAHTAKALE ÇARŞISI'NDA İŞYERİ YANGINI

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL DHA

Fatih, Tahtakale Çarşısı'ndaki bir işyerinde çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü.

Eminönü'nde bulunan Tahtakale Çarşısı'nda, Kutucular Caddesi'nde yer alan Kuruyemiş ve lokum ürünlerinin satışının yapıldığı iş yerinin ikinci katında saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çarşıdakiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Eminönü ve Fatih İtfaiyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle, yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. İşyerinde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenini araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-İşyerinden yükselen dumanlar

-Alevli görüntüler

-İtfaiyenin çalışmaları

-Genel ve detaylar

