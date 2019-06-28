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Takılan ağı çıkarmak isteyen genç suda kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 22:27 | Son Güncelleme

Osmaniye'de Ceyhan Nehri'nde, balık avlayan Hikmet Çalış (19), takılan ağı çıkarmak isterken suda kayboldu.

Takılan ağı çıkarmak isteyen genç suda kayboldu

Olay, akşam saatlerinde, merkeze bağlı Hemite köyünde meydana geldi. Akrabaları ile Ceyhan Nehri'ne gelen Hikmet Çalış, iddiaya göre, ağ atarak balık tutmaya başladı. Bir süre sonra ağın takıldığını fark eden Çalış, çıkarmak için suya girdi. Çalış'ın bir süre sonra sudan çıkmadığını fark eden yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

hik

DALGIÇ POLİSLER UZUN SÜRE ARADI ANCAK BULAMADI

Olay yerine gelen jandarma ekibi bir süre Çalış'ı aradı ama bulamayınca Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen dalgıç polisler uzun süre Hikmet Çalış'ı aradı ancak bulamadı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmaya, sabahın ilk ışıklarında yeniden başlanacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
balık Osmaniye Hikmet Çalış

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