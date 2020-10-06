Takılıp düştüğünü söylediler ama... İşte o anlar!

Olay, geçen yıl 23 Ocak'ta, İkiçeşmelik Caddesi'nde meydana geldi. Zabıta ekipleri, el arabasıyla tatlı satan Murat Mençuk hakkında işlem yapmak istedi. Mençuk, seyyar arabaya da el koymak isteyen zabıta ekiplerine direndi. Çıkan tartışma sırasında seyyar arabadaki tatlılar yola döküldü. Çevredekilerin uyarısına rağmen zabıtalar Mençuk'u darbederken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Başında ve gözünde şişlikler ve morluklar oluşan Mençuk'un şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede olaya karışan zabıta memurları hakkında 'kasten yaralama ve görevi kötüye kullanma' suçlarından 2 yıldan 6.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Tatlıcı Murat Mençuk hakkında ise 'hakaret ve görevi yaptırmamak için direnmek' suçlarından dava açıldı.

İzmir 34. Asliye Mahkemesi'nde müşteki sanıklar hakim karşısına çıktı. Görülen ilk celseye müşteki sanık Mençuk ile müşteki sanık olan zabıtalar İsmail S., Muhammet B., Barış D., Muhammet D., Alican Ç., Gürkan K., Mehmet Ö., Fatih Y., Emre A., Soner S. ve tarafların avukatları katıldı.