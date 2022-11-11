HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Takım elbise ve kravat bu kez işe yaramadı! Telefonla taciz için mahkemeden emsal olacak karar

Takım elbise ve kravat bu kez işe yaramadı! Telefonla taciz için mahkemeden emsal olacak karar

11.11.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de yaşanan telefon tacizi olayında mahkeme, emsal olabilecek bir karara imza attı. Güvenlik görevlisi Özge T.'yi (31), cep telefonundan arayıp, mesaj atarak arkadaşlık kurmak için birçok kez taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Hasan Ali T.'ye (34) 2 yıl 3 ay, kadının numarasını verdiği ileri sürülen Mehmet Fatih B.'ye (30) ise 2 yıl hapis cezası verildi. Hakim, sanıkların cezalarında takdir indirimi de yapmadı. İşte olayın detayları...

Takım elbise ve kravat bu kez işe yaramadı! Telefonla taciz için mahkemeden emsal olacak karar

İzmir'de yaşayan güvenlik görevlisi Özge T.'nin cep telefonuna, 14 Ekim 2020'de arama geldi. Tanımadığı numaradan aranan Özge T. ile arkadaşlık kurmak istediğini söyleyen kişi, tacizini sürdürdü. Hem mesaj atan hem de arama yapan kişi, Özge T.'nin "Numaramı kimden aldın?" sorusu üzerine evli Mehmet Fatih B.'nin ismini verdi.

227ed06ad744cf1ec6b7e6a211d48a6b

Telefonla sürekli rahatsız edilen Özge T., polise giderek şikayetçi oldu. Polis, hat sahibinin evli Hasan Ali T. olduğunu belirledi. Soruşturma sonrası Hasan Ali T. ile Mehmet Fatih B. hakkında İzmir 45'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

2eba64858fd8a8e036ca40bc6c472599

İddianamede, her 2 sanık için 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına verme, yayma ve ele geçirme' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık Hasan Ali T. hakkında ayrıca 'huzur ve sükununu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla telefon etme, gürültü yapma ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

6cc7ec5c43217184a2f0afabac20fa2e

'İYİ HAL İNDİRİMİNİN UYGULANMAMASI ÖNEMLİ'

Davanın 21 Ekim'deki 4'üncü duruşmasında mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Sanıklardan Mehmet Fatih B. 2 yıl, Hasan Ali T. ise 2 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. Sanıklar hakkında takdir indirimi de yapılmadı. Sanıklar için verilen karar, avukatlarca istinaf mahkemesine taşındı.

b5d45c5bfc0b0f044d507688adddb98b

Özge T.'nin avukatı Nazlı Demir, davada dikkat çeken tutum sergilendiğini belirterek, "Bu dosyanın önemi, halk arasında 'takım elbise- kravat indirimi' olarak bilinen iyi hal indiriminin uygulanmamış olmasıdır. Bu kararın benzer dosyalara da örnek teşkil ederek, uygulanmamasını temenni ediyorum. Diğer kadınlarımız için inanılmaz önemli çünkü kadınlar, kendilerini taciz eden erkeklerden bir kaçış yolu olduğunu bilecek. Böylece kendilerini daha güvende hissettireceklerdir" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1900 yıllık 2 atık su kanalı bulundu1900 yıllık 2 atık su kanalı bulundu
Stüdyodakiler şoke oldu, utancından yüzünü kapattıStüdyodakiler şoke oldu, utancından yüzünü kapattı
Bu tarihlere dikkat! Rusya'dan geliyor: Çok sert olacakBu tarihlere dikkat! Rusya'dan geliyor: Çok sert olacak
Anahtar Kelimeler:
İzmir taciz

En Çok Okunan Haberler

Milyonlar bekliyordu, ilk maaş için tarih belli oldu

Milyonlar bekliyordu, ilk maaş için tarih belli oldu

Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü! Kar sürprizi şaşkına çevirdi

Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü! Kar sürprizi şaşkına çevirdi

Arda Güler'den çok konuşuldu! 'Kim bu?'

Arda Güler'den çok konuşuldu! 'Kim bu?'

Atina'da hareketli saatler! CIA'dan acil uyarı geldi: Uçaklar durduruldu

Atina'da hareketli saatler! CIA'dan acil uyarı geldi: Uçaklar durduruldu

Çok sayıda adrese operasyon, çete lideri İstanbul'da yakalandı

Çok sayıda adrese operasyon, çete lideri İstanbul'da yakalandı

Ankara'daki korkunç olayla ilgili dikkat çeken detaylar: Bazanın içinde bulundu, 1 hafta önce..

Ankara'daki korkunç olayla ilgili dikkat çeken detaylar: Bazanın içinde bulundu, 1 hafta önce..

İlginizi Çekebilir

Avcıydı av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton koca timsahı yuttu

Avcıydı av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton koca timsahı yuttu

Çelişkilerden uzak durmaya çalışın! Kendinizden şüphe etmeyin

Çelişkilerden uzak durmaya çalışın! Kendinizden şüphe etmeyin

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Elektronikten modaya Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli ürünleri burada!

Elektronikten modaya Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli ürünleri burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.