Takıp takıştırmayı sevenlerin hayran kalacağı en güzel takı modelleri

Kadınların takı aşkını müzelerde gördüğümüz; kim bilir kaç yüzyıl önce yapılmış taştan kolyelerden, boyanmış kilden yapılan küpelerden anlayabiliriz. Süslenme ihtiyacı ya da isteği; söylendiği gibi yaratılıştan mı geliyor, bilinmez ama her kadının kendi tarzında, farklı şekillerde de olsa takıştırmayı sevdiği bir gerçek. Şanslıyız ki artık internetten alışverişin de yaygınlaşmasıyla her türlü takıya bir tıkla ulaşmamız mümkün.

Korkmayın korkmayın, 1940'lara dönmüyoruz! Sadece choker kolye inceliyoruz...

1940’larda moda dünyasını kasıp kavuran, sonra tarihin tozlu sayfalarına gömülen “choker” kolyeler önce 1980’lerde, ardından da 2010’larda iki kez geri dönmüştü. Aynı şekilde değil elbette, artık o eski demode kadife ya da siyah misina chokerlar yerini daha çeşitli, daha zarif tasarımlara bıraktı.

Vi store Kılçık Zincir Choker Kolye benzerlerinden ilginç tasarımıyla ayrılıyor. Altın görünümlü bu tasma kolyeyi istediğiniz her türlü kombinle kullanabilir, makyajınız ve kıyafetinizle her ortama uyum sağlayabilirsiniz. 35 cm zincire ek olarak 5 cm uzatma payı olan kolye, kararmaya karşı dayanıklı bir malzemeden üretildi.

Şıklığın yeni temsilcisi çoklu kolyeler, hemfikir miyiz?

Çoklu kolyeler, son dönemin en trend parçaları arasında. Bu trendin içeriğimizdeki temsilcisi olması için New Obsessions’ın kolye paketlerinden Milia’yı seçtik. Altın görünümlü üç farklı kolyeden oluşan bu seti çok seveceğinizi düşünüyoruz. En kısa kolye kalın bir zincirden oluşurken diğer iki kolye birer altın pul ile birleştirilmiş ince zincirden oluşuyor. En uzun kolyenin ucundaki kraliçe baskılı kolye ucu, bu seti daha ilgi çekici kılıyor.

Bir Hürrem Sultan olmasak da tüm kadınlar biraz sultandır!

Takı dediğimizde aklımıza hemen kolye ve küpe gelmesi elbette çok normal fakat artık farklı takılara erişmek de çok kolay. Marbling Peri Alınlık Saç Aksesuarı bize fazlasıyla Muhteşem Yüzyıl havası verdi! Hangimiz Hürrem Sultan’ın taçlarına, saç aksesuarlarına hayran kalmadık ki? Saçın alınla birleştiği noktada ufak bir halkayla birbirine bağlanan birkaç altın görünümlü zincirden oluşan bu alınlık, günlük kullanıma çok uygun olmasa da özel günler için çok orijinal bir parça. Özellikle saçlarınız koyu renkliyse altın görünümün yaratacağı tezatlığın şık duracağından şüphemiz yok.

Plajdaki bu şık hanımefendi kimmiş? A bizmişiz!

Eğlenmek, dinlenmek için sıcak kumlardan serin denizlere girmeyi kim istemez, değil mi? İyi göründüğümüzde iyi hissettiğimiz gerçeğini de göz önünde bulundurursak tatilde de kendimize özen göstermemiz çok normal. Kolye, küpe gibi aksesuarlar ise yüzerken, plaj voleybolu oynarken kaybolma tehlikesi taşıyor. Bu durumda çözüm çok açık: Halhal! 21.5 cm uzunluğunda, 5 cm uzatma payı olan bu halhal beyaz ve mavi boncukların arasına iliştirilmiş deniz yıldızı figürleri içeriyor. Baştan aşağı “plaj” diye haykırıyor, değil mi?

Teslimiyet ve dimdik duruşun temsilcisi: Elif ve Vav

“Elif”, Arap alfabesinin ilk harfi ve İslam coğrafyasındaki sanat eserlerinde dik duruşun, kendine güvenin temsilcisi. Buna karşın “vav”, hem anne karnındaki cenin duruşuna hem de secde etmiş insana benzetildiğinden teslimiyetin, yaratıcıya kendini emanet etmenin temsilcisi. 925 ayar gümüş, zirkon taşlı kolye; bu coğrafyadaki bu iki güzel simgeyi birleştiriyor. Vav harfinin ucundaki lale figürü de sakinliği ve bu sakinlikten doğan saklı gücü simgeliyor. Kullandıkları takıların derin anlamlar taşımasından hoşlanan okuyucularımızın bu kolyeye ilk bakışta vurulacağını biliyoruz.

Bir taneyle yetinemeyenlere: Eklem yüzüklü setler!

Eklem yüzükleri ülkemizde popüler olmaya başlayalı henüz birkaç yıl oldu ancak büyük bir kitle tarafından çok sevilerek kullanılıyor. Özellikle uzun parmaklı hanımefendilere çok yakıştırdığımız eklem yüzükleri genelde tekli değil, birkaç farklı şeklinde kombinlenebilecek setler halinde satılıyor. Ervalina 9'lu Yüzük Ve Eklem Yüzük Seti bunlardan biri. Birbirinden farklı 9 yüzükten oluşan bu sette bazı yüzükler sadece eklem yüzüğü iken bazıları parmaklarınızın kalınlığına ve kendi isteğinize göre hem eklem yüzüğü hem de normal yüzük olarak kullanılabilir. Altın, gümüş ve siyah renk seçenekleri olan bu setler kimyasala maruz kalmadıkları sürece solma kararma yapmıyor.

Gözü olanın gözü çıksın desek mesaj yerine ulaşır mı?

Nazar boncuğu yüzyıllardır dünyanın farklı yerlerinde kötü enerjiyi defetmek için kullanılan bir simge. Bizim kültürümüzde de halılardan duvar süslerine, çantalardan takılara oldukça geniş bir kullanım alanı var. Nazara inanır mısınız, bilemiyoruz ama gümüş kutup yıldızlı ve nazar boncuklu bu halka küpenin oldukça şık bir parça olduğunu düşünüyoruz. Nazar boncuğunun üstünde de zirkon taşından bir süs yer alıyor.

Sevdiklerimizi hep kalbimize yakın tutmanın en şık yolu: Madalyon kolye

Bazı takıların değeri; kullanılan malzemeye değil bize hissettirdikleri, hatırlattıklarına bağlıdır. Sevdiğiniz insanların fotoğraflarını içine koyarak hep yanınızda, kalbinize yakında taşıyabilmenizi sağlayan bu madalyon kolye onlardan biri. Kalp şeklinde, 925 ayar gümüşten yapılan kolyenin kapağı açıldığında fotoğraf koyabileceğiniz iki bölmesi var. 40 cm uzunluğunda ve 5 cm uzatma payı var. Hem kendiniz hem de anneniz, kardeşiniz ya da kız arkadaşınız için muazzam bir hediye olabilecek madalyon; özel hediye kutusuyla birlikte geliyor.

Günlerimiz hep güneşli, gökkuşağıyla dolu olsun diye...

Hayatımızda her şey her zaman yolunda gidemez, tıpkı havanın her gün güneşli olamayacağı gibi. Ama bizler her zaman kendi güneşimizi yanımızda tutup iyi hissedebiliriz, değil mi? Baktıkça size mutlu günlerinizi hatırlatıp pozitif düşünmenizi sağlaması için daima kullanabileceğiniz gökkuşağı ve bulutlu, zirkon taşlı bilekliği seçtik! Gökkuşağı figürünün her sırası uygun renkteki zirkon taşlarla kaplandığı için nispeten gerçekçi bir görüntü yaratıyor. Ayrıca bilekliğin ayarlanabilir kısmı, ürünün bileğinize tam olarak oturmasına imkan tanıyor.

Anı biriktirmenin en güzel yolu: Charm bileklik!

Yaşadığımız bazı anları, önemli günleri ya da mekanları hep hatırlamak isteyebiliriz. Bunun birkaç farklı yolu var ancak takıp takıştırmayı seven hanımefendilerin çok seveceği yolu, charm bileklikler. Bu tip bileklikler genelde altın ya da gümüşten kalın bir bileklik ve üzerine takılan “charm” denilen küçük süslerden oluşuyor. Özel günler, şehirler, ülke bayrakları, çizgi film karakterleri gibi oldukça geniş bir skalada charm bulmak mümkün.

Bugün size seçtiğimiz bileklik ise tüm dünyada charm bileklik dendiğinde akla gelen Pandora’dan. 925 ayar gümüş bilekliğin kilit kısmı kalp şeklinde. Hediye setinin içinde ek olarak bir de yuvarlak gümüş charm bulunuyor.

