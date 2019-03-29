Takipçi artırmada büyük tehlike!

Sosyal medya mecralarında yapılan sosyal mühendislik, sponsorlu sahte reklamlar ve oltalama gibi yöntemlerle insanları tuzağa düşüren, dolandıran, banka bilgileri gibi çok kritik kişisel bilgileri çalan internet dolandırıcıları her gün yüzlerce insanı mağdur ediyor. Sosyal medya, gerçek hayatı aratmayacak kadar ciddi dolandırıcılıklar ve riskli olaylarla dolu bir dünya haline geldi. Bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma, haberleri tek bir platformdan takip etme, oyun oynama, kişisel görüş beyanı, e-ticaret, birbirinin hayatından haberdar olma, fotoğraf paylaşımı, v-blog, canlı yayın gibi özelliklerinden dolayı kullanmaktan geri durulması oldukça zor hale gelen sosyal medya platformlarını bilinçli amacına uygun kullanmak gerekiyor. Aksi halde hiç umulmadık bir anda, boş bulunup bir linke tıkladığınızda veya kişiler bilgilerinizi girdiğinizde büyük maddi kayıplar yaşamanız kaçınılmaz oluyor.

HER LİNKE TIKLAMAYIN

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sosyal medya kullanıcılarının takipçi sayısını artırmak için kullandıkları uygulamaların masum olmadığını duyurdu. BTK'dan yapılan açıklamada şu uyarılara yer verildi: "Ticaret, e-ticarete; geleneksel oyunlar, dijital oyunlara; zorbalık, siber zorbalığa; bankacılık, e-bankacılığa, sağlık, eğitim ve daha pek çok alan, dijitalleşen dünya içinde dönüşürken, dolandırıcılar ve siber korsanlar da boş durmuyorlar haliyle. Oturdukları yerden, sizin bir tıklama hamleniz ile bankadaki paranızı ruhunuz duymadan kendi hesaplarına geçiriyorlar. Son dönemlerde sosyal paylaşım ağlarında artan banka dolandırıcılığı olaylarında siber korsanlar çeşitli yollarla kullanıcıları tuzağa düşürüyor. Son dönemde yaygınlaşan bu dolandırıcılık türünde, sosyal medyanın sunduğu sponsorlu yayınlar özelliği kullanılıyor. Bu oldukça tehlikeli ve kapsama alanı geniş olan dolandırıcılık yöntemi ile bankaların logolarını, kullandıkları sloganları gerçeğinden ayırt etmek oldukça zorlaşıyor. Bu yüzden, sponsorlu banka reklamlarından, şok kampanyalardan, para-hediye-ödül kazanmayı vadeden bağlantılardan, sitelerden, oyunlardan uzak durulmalıdır. Sosyal medya bu tip dolandırıcılık faaliyetleri için biçilmiş bir kaftan gibidir. Sosyal medya, bankaların reklamları vasıtasıyla yarışma, hediye-ödül kazanma mecrası asla değildir. Sosyal medyada karşılaşılan reklamları, linkleri tıklayarak bankacılık işlemleri kesinlikle yapılmamalıdır. Genellikle e-posta ve linkler aracılığıyla bedava veya çok cazip fiyatlarla teklif edilen ürün, hizmet, reklam ve kampanyalar birer tuzaktır."