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  4. Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı! Dakikalarca aracını izledi

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı! Dakikalarca aracını izledi

06.04.2021 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında takla atan araç sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu. Sürücü sağ kurtulduğu kaza sonrası dakikalarca aracının çekilmesini izledi.

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı! Dakikalarca aracını izledi

Palandöken ilçesine bağlı Harput Sokak’ta bulunan kavşakta meydana geldi. Araç sürücüsü M.Y. kendisiyle aynı istikametten gelen M.A. isimli sürücünün kontrolündeki araçla çarpıştı.

REFÜJE ÇARPIP TERS DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle M.Y. kontrolündeki araç önce yol kenarındaki refüje çarptı, ardından ters döndü. M.Y. ters dönen araç içerisinden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinden tedavi istemediğini söyleyen sürücü uzun süre aracının başından ayrılmadı.

Ters dönen araçtan çıkacak herhangi bir patlamaya karşın polis geniş güvenlik önlemleri alınırken itfaiye olay yerinde hazır bulundu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Erzurum
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