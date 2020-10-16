Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kırıkkale-Kayseri karayolunun 23. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar K. idaresindeki 06 TJ 452 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Olay yerine 112 acil servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Yaşar K. ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

