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Takla atan polis aracındaki memur yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 07:15 | Son Güncelleme

Takla atan polis aracındaki memur yaralandı

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da takla atan polis aracındaki bir memur hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Otogar Bağlantı Yolu'ndan İstanbul Hali istikametine giden 34 A 81160 plakalı polis aracı yağışlı havanın etkisiyle kaydı.

Kontrolden çıkan araç, refüje çarptıktan sonra savrularak takla attı. Kazada, hafif yaralanan polis memuru Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, bölgede yoğunluk oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa polis trafik kazası

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