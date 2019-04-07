Taklalar atarak hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar

Sürücüsü tespit edilemeyen 07 KK 539 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Esenköy mevkisinde refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil hurdaya dönerken araçta bulunan Ali Sönmez (35) ile Musa Olgan (32) yaralandı.
Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kara yolunda trafik kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. (AA)
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