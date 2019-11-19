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Takma kirpik kullanan kadınlar kirpik biti riskiyle karşı karşıya

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CİLT SAĞLIĞI HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sık sık takma kirpik takan biriyseniz bu haber sizin için! Eğer kişisel takma kirpiklerinizi düzgün bir şekilde yıkamıyorsanız kirpik bitinden muzdarip olabilirsiniz.

Takma kirpik kullanan kadınlar kirpik biti riskiyle karşı karşıya

Demodex Folliculorum adı verilen sadece insan derisinde hayatta kalabilen mikroskobik akarlar genital bölgede, koltuk altlarında, yüz bölgesinde görüldüğü gibi kirpik diplerinde de yaşarlar.

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Uzmanlar her yüzde yüzlerce adet bu kurtçuklardan bulunduğuna inanıyor. Fakat neyle beslendikleri henüz bilinmiyor. Bazıları ölü deriyle, bazıları ise yüzdeki bakterilerle beslendiklerini öne sürüyor. Gece gözeneklerden çıkarak çiftleşip tekrar geri döndükleri düşünülüyor. Ancak uzmanlar takma kirpikler nedeniyle bu bit vakalarının sayılarında artış gördüklerini söylüyorlar.

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Temizlik eksikliği, bakterilerin artmasına ve korkunç enfeksiyonlara yol açabilir.Kirpik biti belirtileri kaşıntı, kızarıklık ve iltihap, ve bunun yanı sıra gerçek bitleri içerir.

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Bitler saç foliküllerinde yaşayan organizmalardır ve herkese aktarılabilirler. Dermatolog Sarah Malik, temizlik eksikliğinin bakteri birikimine yol açtığını söyleyerek şunları ekledi: 'Genel olarak takma kirpik kullanan kişiler bunları yıkamaktan hatta dokunmaktan bile çekiniyor. Ancak bunları çay ağacı bazlı bir temizleyici ile steril hale getirebilirsiniz. Ayrıca saç, cilt ve antibakteriyel olabilen tırnakların tedavisi için de çay ağacı yağı kullanılmasını öneriyorum.'


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Anahtar Kelimeler:
Demodex folliculorum Demodex kirpik biti

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