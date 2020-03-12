HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Taksi sürücüsünün yediği cezalar aynı gün gelince şoke oldu

Taksi sürücüsünün yediği cezalar aynı gün gelince şoke oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 12.03.2020 15:32 | Son Güncelleme

Düzce’de Öztürkler Kavşağında ticari taksi sürücüsü olan Murat Akyıldız’ın 3 ay içinde yediği 20 EDS cezası aynı gün tebliğ edilince şok oldu. Yediği cezalar 6 metreyi bulan Akyıldız 5 bin 600 lirayı cezayı ödemek için kredi çekeceğini söyledi.

Düzce’de devre giren Elektronik Denetle Sistemi çok sayıda sürücüye ceza yağdırdı.

GELEN CEZALAR 6 METREYİ BULDU

Kentte yıllardır ticari taksi kullanan Murat Akyıldız bundan nasibini aldı. 3 ay içinde hız koridoru, hız sınırı ihlali gibi trafik kuralı ihlali yapmasından dolayı trafik cezalarına maruz kalan Murat Akyıldız’a EDS’ler 20 ayrı trafik cezası kesti. Kesilen cezalar aynı gün tebliğ edilince taksi sürücüsü şok oldu. Cezaları birbirine ekleyen Murat Akyıldız’ın cezaları 6 metreyi buldu.

YEDİĞİ CEZALARA TEPKİ GÖSTERDİ

Yediği cezaları tek tek sayarak tepki gösteren Akyıldız, “Ben bir taksici olarak hız ihlali yapmışım ama 2-3 ay önceden yediğim cezalar var. Ben bu cezaları yediğime üzülmüyorum. 20 cezayı biriktirip aynı günde adresime bırakmışlar. Gelen cezaların toplam 5 bin 600 lira. Bunu ödemekte güçlük çekeceğim. Zaten kendimizi zor geçindiriyoruz. Bankaya müracaat edeceğim. Kredi alabilirsem kredi çekerek ödeyeceğim. EDS’lerin hız sınırlarını biraz yükseltsinler. Biz taksiciyiz. Müşterimiz geliyor ‘Abi bir an önce yetişmem lazım’ diyor. Hız sınırlarından zorluk çekiyoruz” diye konuştu.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!Koronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!
Putin’e sinirlenip çekiçle televizyonları kırdı!Putin’e sinirlenip çekiçle televizyonları kırdı!
Lösemi belirtileri neler? Geçmeyen morluklara dikkat!Lösemi belirtileri neler? Geçmeyen morluklara dikkat!
Anahtar Kelimeler:
trafik cezası Taksi sürücüsü EDS Düzce Elektronik Denetle Sistemi

En Çok Okunan Haberler

Okullardaki tüm sosyal etkinlikler iptal edildi

Okullardaki tüm sosyal etkinlikler iptal edildi

19 yaşındaki genç kız babasına kurşun yağdırdı!

19 yaşındaki genç kız babasına kurşun yağdırdı!

Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı

Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı

Ürün stoklarıyla ilgili önemli açıklama

Ürün stoklarıyla ilgili önemli açıklama

Bakan Akar açıkladı! TSK'da koronavirüs önlemi

Bakan Akar açıkladı! TSK'da koronavirüs önlemi

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Saunada skandal! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi'

Saunada skandal! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bu araca bakın ne kadar fiyat biçti!

Bu araca bakın ne kadar fiyat biçti!

Aşkın tarihi bu şişelerde saklı! Biriktirdiği gözyaşları...

Aşkın tarihi bu şişelerde saklı! Biriktirdiği gözyaşları...

Diğer Haberler
End of Days isimli kitapta şoke eden koronavirüsü kehaneti!

12 yıllık kehanet! O kitapta koronavirüsünü anlatmışlar

İtalyan hemşireden olay koronavirüs paylaşımı: Artık korkuyorum

İtalyan hemşireden olay koronavirüs paylaşımı: Artık korkuyorum

Putin’e sinirlenip çekiçle televizyonları kırdı!

Putin’e sinirlenip çekiçle televizyonları kırdı!

Dünyanın en küçük dinozor fosili bulundu!

Dünyanın en küçük dinozor fosili bulundu!

Rusya'da seyir halindeki araca metal levhanın saplandığı anlar kamerada

Akılalmaz olay! Ölümden döndü

Mersin'de bir koyun 6 bacaklı kuzu doğurdu

Şaşırtan olay! 'İlk defa karşılaştık'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.