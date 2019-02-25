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Taksici cinayetinde 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 20:09 | Son Güncelleme

Kadıköy’de taksi şoförünü darp ederek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Kadıköy’de taksi şoförünü darp ederek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kadıköy’de 23 Şubat’ta müşterilerden birinin taksiye kusması sonucu taksi şoförü Aziz Kahraman ile müşteriler Metin K., Yakup İ. ve Mehmet E. arasında tartışma çıkmıştı. Kahraman, 3 kişi tarafından dövülerek öldürülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, öğle saatlerinde Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından şüpheliler Yakup İ. ve Metin K. çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mehmet E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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