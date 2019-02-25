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Taksici cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 13:38 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'de taksici cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  Ataşehir'de geçtiğimiz cumartesi sabahı 62 yaşındaki Aziz Kahraman isimli taksi şoförü.

Taksici cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) ATAŞEHİR'de taksici cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ataşehir'de geçtiğimiz cumartesi sabahı 62 yaşındaki Aziz Kahraman isimli taksi şoförü. arabasına binen 3 müşteri tarafından darp edilerek öldürülmüştü. Olay yerinden kaçan şüpheliler polis tarafından yakalanıp gözaltına alınıştı. Bugün öğle saatlerinde gözaltına alınan 3 şüpheli Gayrettepe'deki Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

Taksici cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildiTaksici cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi

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