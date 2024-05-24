Taksici katilinin cezası belli oldu! Korkunç cinayeti itiraf etmişti

İran uyruklu Y.B.G., Tarabya Mahallesi, Postacı Halil Sokak'ta bindiği taksinin şoförü Yaşar Yanıkyürek'i öldürdüğü iddiasıyla yakalanarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Zanlı hakkında verilen ceza belli oldu. Y.B.G. ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞTİ

Poliste verdiği ifadesinde cinayeti itiraf eden şüphelinin, taksiden inmek istediğini söylediğinde şoförün kendisinden 200 dolar ücret istediğini bu nedenle aralarında tartışma çıktığını anlattığı kaydedilmişti. Şüphelinin kendisini sorgulayan polislere olayın ardından paniğe kapıldığını kaçmak için taksiciyi aşağı atarak direksiyona geçtiğini söylediği öğrenilmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





