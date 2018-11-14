Taksici, 'taksimetre hilelerini' anlattı

CNN TÜRK muhabiri Zeynep Karamustafa, adının açıklanmasını istemeyen bir taksi şoförüyle röportaj yaptı. Şoförün, taksimetre hilelerine ilişkin itirafları dikkat çekti. Taksi şoförü B.A'nın kendisiyle yapılan röportajdaki itirafları 'yok artık' dedirtti. CNN Türk'e konuşan şoför B.A., turistlerden fazla para alınması iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

'TURİSTLERİN ÇOK OLDUĞU BÖLGELERDE HEP YAŞANIR'



"50 dolara Taksim'den Sultanahmet'e giden arkadaşlarımız var. Taksim, Sultanahmet, Sirkeci, Aksaray yani turistlerin çok olduğu bölgelerde bu hep yaşanır."

Plaka sahibine ayrı, durağa ayrı para vermekten yakındıkları söyleyen taksi şoförü B.A sözlerine şöyle devam etti: "Biz turist bekliyoruz normal şartlarda. Biz sigortamızı da kendi cebimizden ödüyoruz. 250 TL gibi bir para ödememiz gerekiyor plaka sahibine. 12 saatte bunu kazanabilmemiz için mecburen böyle yapıyoruz. Çocuklu, bebek arabalı müşteri geldiği zaman indir- bindir vakit kaybı, alamıyoruz."

'SABIKALI ŞOFÖRLER'



İsmi açıklanmayan taksi şoförü B.A., sabıkalı, uyuşturucu kullanan ve hatta kadın satıcılarının bile taksi şoförlüğü yaptığını belirtiyor.