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Taksici, 'taksimetre hilelerini' anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 09:43 | Son Güncelleme

Taksici-müşteri tartışmalarına ilişkin her gün yeni haberler, görüntüler geliyor.

CNN TÜRK muhabiri Zeynep Karamustafa, adının açıklanmasını istemeyen bir taksi şoförüyle röportaj yaptı. Şoförün, taksimetre hilelerine ilişkin itirafları dikkat çekti. Taksi şoförü B.A'nın kendisiyle yapılan röportajdaki itirafları 'yok artık' dedirtti. CNN Türk'e konuşan şoför B.A., turistlerden fazla para alınması iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

'TURİSTLERİN ÇOK OLDUĞU BÖLGELERDE HEP YAŞANIR'

"50 dolara Taksim'den Sultanahmet'e giden arkadaşlarımız var. Taksim, Sultanahmet, Sirkeci, Aksaray yani turistlerin çok olduğu bölgelerde bu hep yaşanır."

Plaka sahibine ayrı, durağa ayrı para vermekten yakındıkları söyleyen taksi şoförü B.A sözlerine şöyle devam etti: "Biz turist bekliyoruz normal şartlarda. Biz sigortamızı da kendi cebimizden ödüyoruz. 250 TL gibi bir para ödememiz gerekiyor plaka sahibine. 12 saatte bunu kazanabilmemiz için mecburen böyle yapıyoruz. Çocuklu, bebek arabalı müşteri geldiği zaman indir- bindir vakit kaybı, alamıyoruz."

'SABIKALI ŞOFÖRLER'

İsmi açıklanmayan taksi şoförü B.A., sabıkalı, uyuşturucu kullanan ve hatta kadın satıcılarının bile taksi şoförlüğü yaptığını belirtiyor.

TAKSİMETRE HİLELERİ

B.A, taksimetrelerde nasıl hile yapıldığını da anlattı.

"Direksiyon önüne takılan taksimetrelere sihirli parmaklarıyla neler yaptıklarını onlar da çok iyi bilirler özellikle kırmızı ışıklarda, trafik durduğunda falan taksimetre 5 lirayken birden 50 liraya yükselebilir. Taksimetre aynada olursa içiniz rahat olsun." dedi.

Şoför ve Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu da, şoför B.A'nın söylediği her şeyi onayladı fakat onlar işlem yapsa da gerilim bitmiyor. Çünkü şoförler kısa zamanda çok para kazanmak istiyor. O para için de özellikle turistleri seçiyorlar.

Şoför ve Taksiciler Odası Başkanı Aksu da bu sıkıntıların yaşanmaması için "Denetim yapılmalı" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
taksimetre hileleri taksici

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