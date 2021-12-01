Taksicilerden "Pes" dedirten davranış! Lodosta bile pazarlık yapıp müşteriyi almadı

Taksim Meydanı'ndaki olay, lodosun etkili olduğu pazartesi günü yaşandı. İlk olarak yağmur altında kalan ve şiddetli rüzgarda şemsiyeleri kırılan iki kişi bir taksi durdurdu. Bu müşterileri almayan taksicinin 2 metre sonra durup başka müşteriyi alması kameraya yansıdı.

100 LİRA İSTEDİ

Daha sonra yine Taksim Meydanı'ndan Aksaray'a gitmek isteyen bir turist, taksi sürücüsünün taksimetre açmayıp pazarlık yaparak 100 lira istemesiyle karşılaştı. Taksici cep telefonundan o bölgede trafik olduğunu gösterince turist 70 lira teklif etti. Bu ücreti kabul etmeyen taksici müşteriyi almadı. Aynı taksici daha sonra gelen turistlerle de pazarlık yapıp onları da almadı. Bir sonraki gelen turistlerle pazarlık yapıp anlaşan taksici oları alıp yoluna devem etti.

MÜŞTERİ SEÇEN TAKSİCİLER KAMERADA

Öte yandan bu sabah yine Taksim Meydanı'nda kameraya yansıyan görüntülerde turistlerin durdurduğu taksi sürücülerinin pazarlık yapmaları ve anlaşamayınca müşteriyi almadan yollarına devam ettikleri görüldü.

(DHA)

