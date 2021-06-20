Taksiciye büyük şok! Sigara diye bonzai vermişler

Olay, geçtiğimiz 30 Mayıs Pazar günü saat 07.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sami Bayram isimli taksici ellerinde hurda malzemeler olan iki şahsı aracına aldı. Şahıslar ellerindeki malzemeleri aracın bagajına koyduktan sonra taksiciye hurdaları satmaya gittiklerini söyledi. Ardından taksici Bayram, şahısları Merkez Mahallesi'ndeki bir hurdacıya götürdü.

BONZAİLİ SİGARAYI TAKSİCİYE VERİP UYUTTULAR

Hurda malzemeleri satmak için bir şahıs araçtan inerken, diğer şahıs ise bekledikleri sırada taksici Sami Bayram’ı kandırarak içinde bonzai olan sigara ikram etti. Taksici bonzaili sigarayı bilmeden içtikten sonra uykusu gelmeye başladı. Hurdayı satan diğer şahıs araca gelerek, taksiciye "Bizi geldiğimiz yere bırak, çok uykun varsa bize anahtarı ver biz kendimiz götürelim" dedi. Bunun üzerine taksici uyumadan önce şahıslardan şüphelenerek aracı durdurup anahtarı cebine koydu.

TAKSİCİYİ BAYILTIP PARASINI VE TELEFONUNU ÇALDILAR

Taksici bonzainin etkisiyle bir süre sonra bayıldı. Bunun üzerine hırsızlar taksicinin telefonunu ve 220 lira parasını çalarak kayıplara karıştı. Taksici saat 12.30 gibi uyanarak soyulduğunu anlayınca durumu polise bildirdi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri taksicinin yanına gelerek, yaptığı çalışmalarda şahıslardan bir tanesinin çeşitli suçlardan kaydı bulunan D.D. (25) olduğunu tespit etti.