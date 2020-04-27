Taksim'de 1 Mayıs önlemi

1 May\u0131s Emek ve Dayan\u0131\u015fma G\u00fcn\u00fc \u00f6ncesi Taksim Meydan\u0131 ve \u00e7evresinde g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri al\u0131nmaya ba\u015fland\u0131. \nBu sabah saatlerinde bariyerler g\u00f6revlilerce belirli noktalara b\u0131rak\u0131ld\u0131. Taksim Meydan\u0131 ve \u00e7evresine toplu halde b\u0131rak\u0131ld\u0131.\nKaynak: \u0130HAG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Damla ve e\u015fi aras\u0131ndaki kriz olay oldu!Diyanet'ten Ankara Barosu hakk\u0131nda su\u00e7 duyurusuBeckham\u2019\u0131n k\u0131z\u0131yla payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 foto\u011fraf olay yaratt\u0131