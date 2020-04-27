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Taksim'de 1 Mayıs önlemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 17:51 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi tedbirler alınmaya başlandı. Tedbirler kapsamında Taksim'e polis bariyerleri getirildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.

Bu sabah saatlerinde bariyerler görevlilerce belirli noktalara bırakıldı. Taksim Meydanı ve çevresine toplu halde bırakıldı.

Kaynak: İHA

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1 Mayıs Taksim

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