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Taksim'de dehşeti yaşadı, defalarca bıçaklandı! Ölümden dönen esnaf o anları anlattı: Gözbebeklerinin büyümüş olduğunu gördüm

29.06.2023 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim'de gece kulübünde çıkan sözlü tartışmanın ardından kulüpten çıkarılan iki kişi arasındaki tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Beyoğlu'nda esnaflık Fatih B. aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Esnafın vücuduna 44 dikiş atıldı. Olayın yan bakma meselesi olmadığını söyleyen Fatih B. "Tanıdığım bir bara girdim, düşmek üzerine olan birine yardım ederken bana vurdu. Gözbebeklerinin büyümüş olduğunu gördüm. Sokakta takip edip beni bıçakladı. Herkesin başına gelebilir, ölümden döndüm" dedi.

Taksim'de dehşeti yaşadı, defalarca bıçaklandı! Ölümden dönen esnaf o anları anlattı: Gözbebeklerinin büyümüş olduğunu gördüm

Beyoğlu Taksim'deki olay geçtiğimiz Cuma günü 03.30 sıralarında bir gece kulübünde çıktı. İddiaya göre, sevgilisiyle birlikte gece kulübüne giden E.O. ile Fatih B. arasında sevgilisine bakma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, gece kulübü çalışanları, iki tarafı da dışarı çıkardı. E.O. ile Fatih B. arasında başlayan tartışma dışarıda da devam etti.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.O. üzerinde bulunan bıçakla Fatih B.'ye saldırmaya başladı. Fatih B.'nin koşarak olay yerinden kaçtı. E.O. ile Fatih B. arasında ara sokaklarda yaşanan kovalamacanın ardından, E.O. bir süre sonra yakaladığı Fatih B.'yi bıçakla defalarca yaraladı.

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Fatih B. yeniden kaçarak uzaklaşmak istese de, E.O. tarafından tekrar yakalanarak yine bıçaklandı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine kavga sona erdi. Fatih B.'nin bıçaklandığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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VÜCUDUNA 44 DİKİŞ ATILDI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatih B.'nin vücuduna 44 dikiş atıldı. Olayın ardından kaçan E.O. ise Güven Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.O. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"BANA İFTİRA ATTI TACİZLE SUÇLADI"

Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan Fatih B. yaşananları anlattı. Esnaf olduğunu belirten Fatih B., "Ben Beyoğlu'nda esnafım, et ticareti yapıyorum. Kafe, restoran ve barlara et dağıtımı yapıyorum. Gece bir bardan siparişlerim geldi, onları teslim ettim ve hem oradan hem diğer yerlerden ödemelerimi aldım. Lavaboyu kullanmak için tanıdığım başka bir bara girdim, elimi yüzümü yıkadım. Bu sırada içeri giren kişi düşerken düşmesin diye yardım etmek için onun kolundan sertçe tuttum onu tutmamla koluma vurdu. Ben de ona vurdum, gözbebeklerinin büyümüş olduğunu gördüm. Bana yaklaşarak "sen görürsün' dedi. Ben olayın orada kapandığını düşünerek dışarı çıktım. 300-400 metre yürüdüm ve arkamı döndüğümde bu kişinin arkamdan koşarak geldiğini gördüm. Beni takip etmiş, ben de panikle koştum ve beni şurada yaraladı. Beni tanıyan esnaf arkadaşlar araya girip elini tuttular. Tekrar vuracakken beni kurtardılar. Mağdurum ölümden döndüm. Bu kişinin ağırlaştırılmış ceza almasını istiyorum. Böyle kişilerin sokaklarda gezmesini istemiyorum. Herkesin başına gelebilir. Bu kişi yakalandı polise verdiği ifadesinde benim bir kadını taciz ettiğimi iddia etmiş, ortada bir kadın yok. Çok ciddi bir yara aldım 44 tane dikişim var, ölümden döndüm. Beni tacizle suçladı, ben yaralandığıma mı üzüleyim? Evli çoluk çocuk sahibi insanım. Ortada bir kadın yok. Olay sonrası ceza indirimi alabilmek için taciz iftirasına başvuruyor. Daha önce de cezaevine girdiği için böyle bir ifade veriyor. Benim düşümcem, ben o gün bayağı bir ödeme topladığım için ceplerim kabarıktı. Para olduğunu hissedip beni gasbetmek için böyle bir yola başvurduğunu düşünmüyor değilimö diye konuştu. (DHA)


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Beyoğlu kavga taksim

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