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  4. Taksim'de gece yarısı korku dolu anlar! Vatandaşlar panikle sağa sola kaçıştı

Taksim'de gece yarısı korku dolu anlar! Vatandaşlar panikle sağa sola kaçıştı

10.07.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim'de korku dolu anlar yaşandı. Gece yarısı gelen patlama sesi paniğe neden oldu. Sesin duyan vatandaşlar korkuyla sağa sola kaçışmaya başladı. Ekipler kısa süre içerisinde iki kişiyi yakaladı. Patlama sesinin gençlerin birbiriyle şakalaşmak amacıyla patlattığı torpilden kaynaklandığı öğrenildi.

Taksim'de gece yarısı korku dolu anlar! Vatandaşlar panikle sağa sola kaçıştı

Olay, saat 00.00 sıralarında Taksim İstiklal Caddesi Yeşilçam Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yeşilçam Sokak üzerinde iki gencin şaka amaçlı patlattığı torpil paniğe neden oldu.

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VATANDAŞLAR KORKUYLA SAĞA SOLA KAÇIŞTI

Patlama sesi duyan vatandaşlar korkuyla sağa sola kaçışmaya başlarken bekçi ve polis ekipleri ise caddede torpil patlatan gençlerin peşine düştü.

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KISKIVRAK YAKALANDILAR

Ekiplerin kısa sürede kıskıvrak yakaladığı gençler gözaltına alınırken gençlerin birbiriyle şakalaşmak amacıyla torpil patlattıkları öğrenildi. Yakalanan iki kişinin ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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