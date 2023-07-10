Taksim'de gece yarısı korku dolu anlar! Vatandaşlar panikle sağa sola kaçıştı

Olay, saat 00.00 sıralarında Taksim İstiklal Caddesi Yeşilçam Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yeşilçam Sokak üzerinde iki gencin şaka amaçlı patlattığı torpil paniğe neden oldu.

VATANDAŞLAR KORKUYLA SAĞA SOLA KAÇIŞTI

Patlama sesi duyan vatandaşlar korkuyla sağa sola kaçışmaya başlarken bekçi ve polis ekipleri ise caddede torpil patlatan gençlerin peşine düştü.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Ekiplerin kısa sürede kıskıvrak yakaladığı gençler gözaltına alınırken gençlerin birbiriyle şakalaşmak amacıyla torpil patlattıkları öğrenildi. Yakalanan iki kişinin ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.



Kaynak: İHA



