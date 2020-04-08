HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Taksim'de insan hareketliliği! Güneş yüzünü gösterince...

Taksim'de insan hareketliliği! Güneş yüzünü gösterince...

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 17:48 | Son Güncelleme

Günlerdir boş olmasıyla dikkat çeken Taksim’de sıcak havanın kendini göstermesiyle insan hareketliliği yaşandı. Evde kal çağrılarına rağmen dışarı çıkan kimi maskeli kimi maskesiz insanlar kameralara yansıdı.

Taksim'de insan hareketliliği! Güneş yüzünü gösterince...

Çin’den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs Türkiye’de de can kayıplarına neden oldu. Bu kapsamda alınan önlemler neticesinde yapılan evde kal çağrılarına vatandaşların da uymasıyla İstanbul’un birçok meydanı da boş kalmıştı.

Bugün güneşin kendini göstermesiyle günlerdir boş olmasıyla dikkat çeken Taksim Meydanı’nda insan hareketliliği görüldü.

Kimi maskeli kimi maskesiz insanların Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde olduğu o anlar kameralara yansırken bazı vatandaşların alanda kuşları beslediği de görüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Makineye koymadan önce sakın yıkamayın Makineye koymadan önce sakın yıkamayın
Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiAytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
Anahtar Kelimeler:
Taksim insan hareketliliği

En Çok Okunan Haberler

83 yaşında koronavirüsü yendi ama… Büyük acı ortaya çıktı!

83 yaşında koronavirüsü yendi ama… Büyük acı ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs mektubu

Bakan Albayrak: 70 yıllık hayalimiz gerçeğe dönüşüyor

Bakan Albayrak: 70 yıllık hayalimiz gerçeğe dönüşüyor

Demet Akalın ağzını bozdu! 'G.t bacak...'

Demet Akalın ağzını bozdu! 'G.t bacak...'

Tek kullanımlık hijyen malzeme atıklarıyla ilgili genelge

Tek kullanımlık hijyen malzeme atıklarıyla ilgili genelge

Yaz döneminde telafi eğitimi mi yapılacak?

Yaz döneminde telafi eğitimi mi yapılacak?

İlginizi Çekebilir

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Orijinal ve resimli Berat Kandili mesajları

Orijinal ve resimli Berat Kandili mesajları

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Berat Kandili orucu ne zaman tutulur?

Berat Kandili orucu ne zaman tutulur?

E-devlet girişi ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

E-devlet girişi ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

Diğer Haberler
Türk Kızılay ve TikTok Covid-19’a karşı seferber oldu

Türk Kızılay ve TikTok Covid-19’a karşı seferber oldu

Ramazan’da camiler açık olacak mı? Teravih namazı cemaatsiz nasıl kılınır?

Teravih namazı cemaatsiz nasıl kılınır?

Bağcılar'da karantina apartmanında 16 kişiden 10'u pozitif

Bağcılar'da karantina apartmanında 16 kişiden 10'u pozitif

Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza

Markette hapşıran müşteriye para cezası

Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı

Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı

Soma'daki kan donduran cinayette DNA raporu çıktı

Kan donduran cinayette DNA raporu çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.