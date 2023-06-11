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Taksim'de korkutan anlar! Yol ortasında bir anda alev aldı

11.06.2023 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim'de korku dolu anlar yaşandı. Seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Kaputundan dumanlar çıkan otomobilin motor bölümündeki yangın kısa sürede büyüdü. Yangına, çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri yangın tüpleriyle müdahale etti. Yangın, müdahalenin ardından söndürüldü. İşte detaylar...

Taksim'de korkutan anlar! Yol ortasında bir anda alev aldı

Korkutan yangın, saat 13.30 sıralarında Taksim Meydanı’nda otomobilin motor bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü ve yanındaki yolcu, otomobilden çıkarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

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Sürücü ve yanındaki yolcu yangın devam ederken arabadaki eşyalarını almaya çalıştı. Bu sırada Taksim Meydanı'ndaki polis ekipleri ve vatandaşlar, yangın tüpleriyle müdahale ederek araçta çıkan yangını söndürdü.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı. Yapılan incelemede, yangının aracın motor aksanındaki arıza nedeniyle çıktığı tespit edildi.

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Motoru yanarak kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla Kağıthane Otoparkına çekildi. Otomobil sürücüsü ve yolcu, ifade vermek üzere Taksim Polis Merkezine götürüldü.

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(DHA)

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yangın Otomobil taksim

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