Taksim'de slogan sesleri! Tünel Meydanı'nda izinsiz eylem yapan guruba polis müdahale etti

İnsan Hakları Derneği(İHD) İstanbul Şubesi üyeleri, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Beyoğlu'nda insan zinciri oluşturmak istedi. Eylemler öncesi Tünel Meydanı polis bariyerleriyle kapatıldı.

ÇEVİK KUVVET POLİSİ SOKAK BAŞLARINDA NÖBET TUTTU

Çevik kuvvet polisi, sokak başlarında nöbet tuttu. Basın açıklaması yapan İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, "Biz barış istiyoruz. Barış bütün hak ve özgürlüklerin teminatıdır. Barış talep etmekten de vazgeçmeyeceğiz"dedi.

İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURMAK İSTEDİLER

Yoğun güvenlik önlemi alınırken, insan zinciri oluşturmak isteyen gruba izin verilmedi. Grup da olaysız dağıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan kendilerine KHK mağdurları adını veren başka bir grup da eylem yapmak istedi. Polis aracından eylemin izinsiz olduğu ve dağılmaları yönünde anons yapıldı. Ardından polis, grubu Galata Kulesi'ne doğru uzaklaştırdı. "KHK'lar gidecek, biz kalacağız" şeklinde slogan atan gruba polis müdahale etti. 4 kişi gözaltına alındı. (DHA)



