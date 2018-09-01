HABER

Taksim'de slogan sesleri! Tünel Meydanı'nda izinsiz eylem yapan guruba polis müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 17:31 | Son Güncelleme

Taksim Tünel Meydanı'nda yapılmak istenen 2 eyleme izinsiz olduğu gerekçesiyle müsaade edilmedi. Kendilerine KHK mağdurları adını veren ve sloganlar atan guruba ise polis müdahale etti.

Taksim'de slogan sesleri! Tünel Meydanı'nda izinsiz eylem yapan guruba polis müdahale etti

İnsan Hakları Derneği(İHD) İstanbul Şubesi üyeleri, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Beyoğlu'nda insan zinciri oluşturmak istedi. Eylemler öncesi Tünel Meydanı polis bariyerleriyle kapatıldı.

ÇEVİK KUVVET POLİSİ SOKAK BAŞLARINDA NÖBET TUTTU

Çevik kuvvet polisi, sokak başlarında nöbet tuttu. Basın açıklaması yapan İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, "Biz barış istiyoruz. Barış bütün hak ve özgürlüklerin teminatıdır. Barış talep etmekten de vazgeçmeyeceğiz"dedi.

İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURMAK İSTEDİLER

Yoğun güvenlik önlemi alınırken, insan zinciri oluşturmak isteyen gruba izin verilmedi. Grup da olaysız dağıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan kendilerine KHK mağdurları adını veren başka bir grup da eylem yapmak istedi. Polis aracından eylemin izinsiz olduğu ve dağılmaları yönünde anons yapıldı. Ardından polis, grubu Galata Kulesi'ne doğru uzaklaştırdı. "KHK'lar gidecek, biz kalacağız" şeklinde slogan atan gruba polis müdahale etti. 4 kişi gözaltına alındı. (DHA)

polis-tunel-meydanindaki-eylemlere-izinsiz-oldugu-gerekcesiyle-musade-etmedi-_8623_dhaphoto1

polis-tunel-meydanindaki-eylemlere-izinsiz-oldugu-gerekcesiyle-musade-etmedi-_8623_dhaphoto2

polis-tunel-meydanindaki-eylemlere-izinsiz-oldugu-gerekcesiyle-musade-etmedi-_8623_dhaphoto4

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Safranbolu'da 'Tepetaklak Konak' ilgi görüyorSafranbolu'da 'Tepetaklak Konak' ilgi görüyor
Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddiaRus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Taksim Tünel Meydanı eylem KHK

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Erdoğan, Fazıl Say'a telefonda neler söyledi?

Erdoğan, Fazıl Say'a telefonda neler söyledi?

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Danıştay saldırısı zanlısı Alparslan Arslan'ın babasından dikkat çeken iddia: Kimyasal ilaçla beyniyle oynandı

Danıştay saldırısı zanlısı Alparslan Arslan'ın babasından dikkat çeken iddia: Kimyasal ilaçla beyniyle oynandı

Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

Bursa'da lastiği patlayan minibüs devrildi: Çocuklarında bulunduğu 14 kişi yaralandı

Bursa'da lastiği patlayan minibüs devrildi: Çocuklarında bulunduğu 14 kişi yaralandı

Leman Dergisi'nden Tuncay Akgün: Devam edebilir miyiz öngöremiyorum

Leman Dergisi'nden Tuncay Akgün: Devam edebilir miyiz öngöremiyorum

TSK'dan Kuzey Irak'a PKK'ya ağır darbe! Hava harekatı sonrası patlama anı böyle görüntülendi!

TSK'dan Kuzey Irak'a PKK'ya ağır darbe! Hava harekatı sonrası patlama anı böyle görüntülendi!

KKTC'de Rumlar için casusluk yapan Mehmet Besimoğlu suçüstü yakalandı!

KKTC'de Rumlar için casusluk yapan Mehmet Besimoğlu suçüstü yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.