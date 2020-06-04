Taksim'de yolcusuna dehşet yaşatan taksici için istenilen ceza belli oldu

Müşteki Hamdı'nın araçtan inmesi sonrasında şüpheli Cengiz Kabak'ın da araçtan inerek müştekinin peşinden taksi ücretinin tahsili amacıyla gittiği aktarılan iddianamede, müştekinin beyanında, şüphelinin kendisinin arkasından gelerek kendisini yere yatırdığını, boğazını sıktığını, ayağını göğüs kısmına dayadığını ve yumruk attığını söylediği kaydedildi.

Kasımpaşa Sosyal Tesisleri mevkisinde yer alan ışıklarda trafik yoğunluğu sebebiyle şüpheli Cengiz Kabak ile müşteki Chaımae Hamdı'nın tartışmaya başladığı, tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlatılan iddianamede, araç içerisindeyken şüpheli Cengiz Kabak'ın, müşteki Chaımae Hamdı'ya şoför koltuğundan arkaya uzanarak elinin tersiyle vurduğu, bunun üzerine müştekinin taksi ücretini ödemeksizin araçtan indiği ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nca hazırlanan iddianamede, 24 Şubat 2020’de taksi şoförü olan şüpheli Cengiz Kabak 'ın sevk ve idaresindeki ticari taksi ile Dolapdere Caddesi’nden Taksim istikametine seyir halinde bulunduğu, bu sırada Fas uyruklu kadın müşteki Chaımae Hamdı' yı yol üzerinden aldığı belirtildi.

İddianamede, yaşanan olaylar sonrasında ise şüpheli Kabak’ın müştekiden aldığı parayla aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı ve müşteki Chaımae Hamdı'nın alınan doktor raporu uyarınca basit tıbbi müdahale ile giderilebilir ve hayati tehlike geçirmeyecek biçimde yaralandığı belirtildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DETAYLARI İDDİANAMEDE YER ALDI

Ticari taksinin araç içi ve araç önü kamera görüntülerinin incelendiği belirtilen iddianamede, şu bilgilere yer verildi:

"Görüntülerde şüpheli ile müşteki arasında tartışma yaşandığının açık bir şekilde fark edildiği, tartışma sırasında şüpheli Cengiz Kabak'ın elinin tersi ile müşteki Chaımae Hamdı'ye vurduğu ve araç dışındaki kamera görüntülerinde ise olay anını gösterir bir görüntü olmamakla birlikte şüpheli Cengiz Kabak'ın müşteki Chaımae Hamdı'nın peşinden gittiği anlaşılmıştır."

Her he kadar müşteki Chaımae Hamdı ifadesinde şüpheli Cengiz Kabak'ın kendisini kolundan tutarak zorla taksiden indirdiğini beyan etmiş ise de incelenen kamera görüntüleri uyarınca müşteki Chaımae Hamdı'nın, şüpheli Cengiz Kabak'ın kendisine araç içerisinde vurması sonrasında eşyalarını da toplayarak kendiliğinden araçtan indiğinin belirlendiği anlatılan iddianamede, bu haliyle müşteki Chaımae Hamdı'nın bu beyanına itibar etme olanağının bulunmadığı değerlendirildi.