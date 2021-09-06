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  4. Son Dakika: Taksim'deki metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu

Son Dakika: Taksim'deki metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu

06.09.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattındaki Taksim istasyonu, yaşanan intihar girişimi nedeniyle geçici süreyle kapatıldı.

Taksim Metro İstasyonu'nda bir kişi saat 15.30 sıralarında intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle metro seferlerinde aksama oldu.

Taksim istasyonu kapatıldı. Metro İstanbul tarafından yapılan yazılı açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

İşte olay yerinden ilk görüntüler;

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
her haberleri açtığımda birileri öldürüyor birileri intihar ediyor birileri cinnet gecirip katliam yapıyor ülke ne hale geldi insanlar çığırdan cıktı rabbim herkezin aklına mukayyet olsun
sistem çöktü ya... İmamoğlu tiyatroları devrede
Mübarek ülkede insanlar cinnet geçirmeye başladı bu ne ya asayiş yerlerde sürünmeye başladı. Gasp, teror, kadin cinayetleri, çocuk cinayetleri aldi başını gidiyor. Rabbim huzur ve saadetler nasip eylesin inşallah.

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