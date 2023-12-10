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Taksim'deki seyyar tezgahtan Milli Piyango yılbaşı biletlerini çaldı! Otelde biletleri incelerken yakalandı

10.12.2023 16:49 | Son Güncelleme:
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Taksim İstiklal Caddesi’nde yılbaşı öncesi seyyar Milli Piyango bileti satıcısının bir anlık dalgınlığından faydalanan hırsız, 30 bin lira değerinde 220 adet yılbaşı biletini çaldı. Olay anı kameralara yansırken, hırsız Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından çaldığı biletleri incelerken yakaladı. Biletlerini teslim alan piyangocu İbrahim Ünlü, “Polis ekiplerine teşekkür ediyorum. Benim için çok uğraştılar. Hem şahsı yakaladılar hem bileti buldular” dedi.

Taksim'deki seyyar tezgahtan Milli Piyango yılbaşı biletlerini çaldı! Otelde biletleri incelerken yakalandı

Olay, geçtiğimiz hafta cumartesi günü saat 16.30 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yıldır seyyar Milli Piyango bileti satıcılığı yapan İbrahim Ünlü, caddenin işlek olduğu gün müşterilerle ilgilenmeye başladı. O esnada Ünlü’nün tezgahına yaklaşan bir şahıs, bir süre çevresinde dolaştı.

TEZGAHTAN BİR ANDA ÇALDI

Satıcının boş anını kollayan şahıs, müşteriler tezgahta yoğun olduğu esnada Ünlü’nün yere eğilmesini fırsat bilerek el çabukluğuyla 30 bin lira değerindeki 199 adet çeyrek, 12 adet tam, 9 adet yarım Milli Piyango bileti bulunan desteyi çaldı. Şahıs ardından hızla uzaklaşırken, yaşananlar kameralara anbean yansıdı.

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Olayın ardından biletlerin azaldığını fark eden Ünlü, kamera görüntülerini inceleyince hırsızlık olayını fark etti. Soluğu emniyette alan Ünlü, hırsız hakkında şikayetçi oldu. Şikayetin ardından harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görüntüleri incelemeye aldı.

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Yapılan incelemeler sonucunda şahsın önce dakikalarca keşif yaptığı, ardından da hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Biletleri çalan şahsı tek tek kamera görüntülerini inceleyerek takip eden polis, bir otele girdiğini tespit etti.

ÇALDIĞI BİLETLERİ İNCELERKEN YAKALANDI

Otele baskın yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, H.Y.‘yi (30) çaldığı biletleri incelerken kıskıvrak yakaladı.

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Odada yapılan aramalarda çalınan biletler ele geçirilirken, şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak “açıktan hırsızlık” suçundan adli işlem yapılan H.Y., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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"POLİSLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Biletler ise polis tarafından sahibi İbrahim Ünlü’ye teslim edildi.

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Biletlerini alan İbrahim Ünlü, “Polis ekiplerine teşekkür ediyorum. Benim için çok uğraştılar. Hem şahsı yakaladılar hem bileti buldular” dedi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango taksim
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