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Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi

21.05.2021 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi nedeniyle seferler durduruldu.

Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Şişli/Mecidiyeköy-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

Ayrıntılar gelecek...

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