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Taksim Meydanı'nda birbirlerine girdiler! Yabancı uyrukluların kavgası kamerada

26.06.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim Meydanı'nda kadınlı erkekli iki grup arasında kavga çıktı. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasındaki kavgada tekme, yumruk ve dubalar havada uçuştu. Uzun süre devam eden kavga anları kameraya yansıdı. İşte olayın detayları!

Taksim Meydanı'nda birbirlerine girdiler! Yabancı uyrukluların kavgası kamerada

İstiklal Caddesi'nde saat 07:00 sıralarında iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Caddeden meydana kadar gelen grup tekme yumruk ve dubalarla birbirlerine saldırdı.

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Esnaf Veysi Maskan "İstiklal Caddesi'nden meydana kadar kavga ederek geldiler. Yabancı uyruklulardı, kadınlar da kavgaya karıştı. Hepsi birbirine girdi" dedi.

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Çevredekiler kavgayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, kavgaya karışanlardan yere düşen bir kişiyi karşı gruptakilerin tekmelemeye başladığı anlar yer alıyor.

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Yerden kalkan kişi eline geçirdiği sırt çantası ile kendini korumaya çalıştı. Gruptaki kadın eline geçirdiği duba ile karşı gruptakine saldırdı.

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DHA

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