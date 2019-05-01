TAKSİM MEYDANI TRAFİĞE AÇILDI

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ /İSTANBUL(DHA)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlamalarının Taksim ayağındaki önlemler kapsamında trafiğe kapatılan Taksim Meydanı 23.30 sıralarında araç ve yaya trafiğine açıldı. Taksim Cumhuriyet Anıtının etrafındaki bariyerlerin ise bir süre daha kalacağı öğrenildi. Yaya trafiğine açılması ile birlikte turistler anıtın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Taksim meydanından detaylar

-Cumhuriyet Anıtından detaylar

-Metrodan detaylar

